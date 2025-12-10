Trải nghiệm “thế giới ngầm” kỳ vĩ ngay dưới lòng đất Sài Gòn

Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, Địa đạo Củ Chi từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến đặc biệt nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng toàn cầu, Củ Chi còn là hành trình đưa du khách ngược dòng thời gian, chạm vào ý chí kiên cường và trí tuệ phi thường của con người Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Nhân dân xã Trung Lập Hạ, Củ Chi đào chiến hào phục vụ chiến đấu năm 1966 – ghi lại tinh thần kiên cường của lực lượng hậu phương trong thời chiến. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Bước chân vào khu di tích, du khách như mở ra một cánh cửa dẫn xuống “thế giới khác” - nơi có cả một hệ thống đường hầm dài hàng trăm ki-lô-mét nằm sâu trong lòng đất. Những lối đi hẹp chỉ vừa một thân người, những căn phòng sinh hoạt, hầm họp, kho lương thực, bệnh xá… đều được tái hiện chân thực, khiến ai trải nghiệm cũng phải thán phục sự sáng tạo và nghị lực phi thường của quân và dân Củ Chi. Trong bóng tối của địa đạo, từng tấc đất như kể lại câu chuyện về những ngày đấu tranh gian khổ mà hào hùng.

Đường hào trong làng giải phóng thuộc khu di tích Địa đạo Củ Chi, nơi tái hiện sinh hoạt và phòng thủ của quân dân địa phương. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống đường hầm thông nhau bên trong Địa đạo Củ Chi, minh chứng cho khả năng sáng tạo và ý chí chiến đấu bền bỉ của quân dân Sài Gòn – Gia Định. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Một trong các lối đi nhỏ hẹp trong lòng đất của Địa đạo Củ Chi, được thiết kế khéo léo để phục vụ chiến đấu và sinh hoạt. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Giếng nước trong Địa đạo Củ Chi – nguồn nước sinh hoạt quan trọng của lực lượng cách mạng trong thời kỳ chiến tranh. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Phòng họp lớn trong Địa đạo Củ Chi, nơi có thể tổ chức các cuộc họp của hơn 20 cán bộ chiến sĩ ngay dưới lòng đất. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ mang giá trị lịch sử, Địa đạo Củ Chi hôm nay được khai thác như một điểm đến du lịch giàu trải nghiệm. Du khách có thể thử chui hầm, cảm nhận sự ngột ngạt của không gian hẹp chỉ cao chưa đầy một mét; tham gia trường bắn thể thao với các loại súng mô phỏng; quan sát quy trình làm bánh tráng - món đặc sản nức tiếng của vùng đất này. Đặc biệt, món khoai mì luộc chấm muối vừng, từng là lương thực nuôi quân trong chiến tranh, nay trở thành trải nghiệm ẩm thực đầy cảm xúc, gợi nhắc ký ức một thời.

Du khách trải nghiệm không gian chật hẹp bên trong Địa đạo Củ Chi – một phần trong hành trình tìm hiểu về cuộc sống thời chiến. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Đoàn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tham quan Địa đạo Củ Chi ngày 24/02/2019, thể hiện sức hút quốc tế của di tích lịch sử đặc biệt này. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Mô hình tái hiện hầm nghỉ và nơi làm việc của bộ đội trong thời kỳ chiến tranh, cho thấy điều kiện sinh hoạt gian khó nhưng đầy quyết tâm. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Mô hình phòng mổ dưới lòng Địa đạo Củ Chi, nơi cứu chữa thương binh trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Bên trên lòng đất, khu tái hiện vùng giải phóng mang đến cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống của quân dân Củ Chi trong những năm tháng chiến đấu. Những nếp nhà tranh, ụ chiến đấu, bếp Hoàng Cầm nghi ngút khói, hầm bí mật ngụy trang tinh vi… giúp du khách hình dung rõ ràng hơn về cuộc sống giữa bom đạn. Xung quanh khu di tích là màu xanh mát của rừng cao su, tiếng chim gọi bầy và không khí trong lành tạo nên cảm giác yên bình – tương phản hoàn toàn với những gì từng diễn ra nơi đây.

Du khách tìm hiểu các loại bẫy chông tự tạo – những vũ khí thô sơ nhưng hiệu quả của lực lượng du kích Củ Chi. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Khách tham quan khu bếp Hoàng Cầm, nơi tái hiện phương thức nấu nướng độc đáo để tránh bị phát hiện trong chiến tranh. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Xưởng tái chế bom đạn trong khu di tích Địa đạo Củ Chi – nơi mô phỏng lại quy trình tận dụng vật liệu chiến tranh để phục vụ chiến đấu. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Tái hiện không gian sinh hoạt trong làng giải phóng, phản ánh cuộc sống của quân dân Củ Chi trong những năm tháng chiến tranh. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách tham quan làng giải phóng – mô hình tái hiện đời sống kháng chiến của người dân Củ Chi. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Địa đạo Củ Chi không chỉ là nơi lưu giữ dấu tích của chiến tranh, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Mỗi bước chân đi qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều như một lời nhắc nhở để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập và trân trọng sự hy sinh của cha ông.

Du khách tham quan khu trưng bày xe tăng – một phần quan trọng của quần thể hiện vật chiến tranh tại Địa đạo Củ Chi. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Máy bay C-130 được trưng bày trong khu di tích, giúp du khách hiểu rõ hơn về quy mô và tính chất ác liệt của chiến tranh. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược – công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Ảnh: Tư liệu Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Hành trình khám phá Củ Chi vì thế không chỉ đơn thuần là chuyến tham quan, mà là một trải nghiệm đặc biệt. Đó là nơi giúp du khách cảm nhận được chiều sâu lịch sử, đồng thời mở ra những suy ngẫm về sức mạnh tinh thần Việt Nam. Từ những đường hầm nhỏ bé nhưng kiên cường, Củ Chi đã trở thành biểu tượng của ý chí thép – một điểm đến mà bất cứ ai yêu lịch sử, yêu khám phá đều nên ghé một lần trong đời./.