Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh: Khi di sản hát ca cùng nhịp đập kinh tế không ngủ

Là trung tâm kinh tế - văn hóa lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) luôn giữ vững vị thế là một điểm đến đa sắc, nơi những công trình kiến trúc cổ điển đan xen với nhịp sống đô thị sôi động không ngừng. Năng động, cởi mở và không ngừng đổi mới, Sài Gòn mang đến cho du khách những trải nghiệm từ di sản lịch sử thâm trầm đến không gian xanh mát ven sông, khẳng định sức hút mạnh mẽ với du khách toàn cầu.

Trải nghiệm du lịch đường sông trên sông Sài Gòn mang đến cho du khách góc nhìn mới mẻ về thành phố từ mặt nước. Ảnh: Tư liệu

Điều làm nên sự khác biệt của TP.HCM chính là nhịp sống không bao giờ ngơi nghỉ, biến nơi đây thành "thành phố không ngủ" đích thực. Ánh đèn rực rỡ trên những đại lộ, sự tấp nập của các khu phố mua sắm, cùng nét chân thực tại những khu chợ truyền thống tạo nên bức tranh đô thị đầy mê hoặc. Thành phố là sự đối thoại ngoạn mục giữa kiến trúc. Du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng các tòa nhà chọc trời vươn cao bên cạnh những công trình di sản từ thời Pháp thuộc như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, hay Dinh Độc Lập. Đây không chỉ là biểu tượng mà còn là những chứng nhân lịch sử, neo giữ hồn cốt của thành phố. Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ là huyết mạch của năng lượng trẻ, nơi nghệ thuật đường phố và các sự kiện cộng đồng diễn ra liên tục. Song hành cùng sự hiện đại, Chợ Bến Thành vẫn giữ vai trò là tâm điểm buôn bán, nơi văn hóa ẩm thực và đời sống thương mại lâu đời được bảo tồn.

TP. Hồ Chí Minh bên bờ sông Sài Gòn ẩn hiện trong làn sương sớm, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm có giữa đô thị sôi động. Ảnh: Văn Trung

Dinh Độc Lập – Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như “trái tim” của TP. Hồ Chí Minh, là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Giang Sơn Đông

Trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh – công trình kiến trúc Pháp cổ kính, góp phần tạo nên dấu ấn lịch sử – văn hóa trong không gian đô thị hiện đại. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Bưu điện Thành phố với kiến trúc độc đáo là điểm dừng chân quen thuộc, thu hút đông đảo du khách mỗi ngày. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh sự sôi động của khu vực lõi, TP.HCM còn sở hữu những không gian thiên nhiên thanh bình. Sông Sài Gòn đang được quy hoạch thành "trục du lịch xanh" với các tuyến du thuyền và tàu buýt, mở ra góc nhìn mới mẻ và lãng mạn về thành phố từ mặt nước. Tiến về phía Nam, khu đô thị Phú Mỹ Hưng kiến tạo một môi trường sống hấp dẫn, hiện đại hài hòa với công viên và hồ cảnh quan. Xa hơn, Cần Giờ - Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới được UNESCO công nhận - mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Rừng ngập mặn Cần Giờ là lá phổi xanh, nơi du khách khám phá hệ sinh thái động thực vật đặc trưng và hít thở không khí trong lành, tách biệt hoàn toàn với phố thị.

Lễ hội Sông nước TP. Hồ Chí Minh lan tỏa niềm tự hào về thành phố bên sông, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch năng động, sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Ngày hội khinh khí cầu TP. Hồ Chí Minh lần thứ 2 diễn ra tại Công viên cầu Thủ Thiêm 2, mang đến trải nghiệm du lịch – giải trí mới mẻ cho người dân và du khách. Ảnh: Giang Sơn Đông

Nhịp sống về đêm tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng rực rỡ ánh sáng, hấp dẫn du khách yêu thích không gian đô thị hiện đại. Ảnh: Tư liệu Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng – điểm đến kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Khám phá ẩm thực đặc sắc tại chợ lòng đất ở Sài Gòn, nơi hội tụ hương vị đường phố độc đáo của thành phố. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

TP.HCM là một “thiên đường ẩm thực” nơi hội tụ tinh hoa từ mọi miền đất nước và thế giới. Sự pha trộn này được thể hiện rõ rệt tại những con đường ẩm thực nổi tiếng như Vĩnh Khánh, Phạm Văn Đồng (Gò Vấp - Bình Thạnh) hay khu phố Nhật - Hàn , luôn tấp nập thực khách từ sáng đến đêm. Từ các món đường phố bình dân đậm đà hương vị như bánh xèo, bún thịt nướng, hủ tiếu Nam Vang, đến ẩm thực quốc tế cao cấp, thành phố đáp ứng mọi khẩu vị và ngân sách.

Trải nghiệm đi thuyền dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, khám phá một góc Sài Gòn xanh mát giữa lòng đô thị. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Phố đi bộ Nguyễn Huệ – không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí sôi động, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách tham gia tour xe buýt tham quan các địa chỉ đỏ về lịch sử – văn hóa của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Đi xích lô dạo phố, trải nghiệm nhịp sống chậm và nét hoài cổ giữa lòng Sài Gòn hiện đại. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách tham quan Dinh Độc Lập – Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt, biểu tượng lịch sử giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Với vai trò là “trái tim kinh tế” của Việt Nam, TP.HCM phát triển mạnh mẽ loại hình Du lịch MICE (Hội họp - Khen thưởng - Hội nghị - Triển lãm). Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, khách sạn cao cấp cùng kết nối giao thông tiện lợi đã đưa thành phố trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Hoạt động văn hóa và giải trí cũng là một điểm cộng lớn với sự phong phú của các nhà hát, bảo tàng và không gian nghệ thuật, điển hình như: Nhà hát Thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng nhiều sân khấu biểu diễn đương đại.

Yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất tạo nên tình yêu của du khách dành cho TP.HCM chính là con người. Người Sài Gòn nổi tiếng với tinh thần phóng khoáng, thân thiện, hiếu khách và sẵn lòng hỗ trợ. Chính sự cởi mở và năng động này đã kiến tạo nên bầu không khí dễ chịu, khiến khách phương xa luôn cảm thấy thoải mái và được chào đón.

Du khách khám phá khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ – “lá phổi xanh” của TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Hành trình khám phá chiến khu Rừng Sác trong khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ mang đến trải nghiệm du lịch sinh thái – lịch sử độc đáo. Ảnh: Thông Hải/ Báo ảnh Việt Nam

Phòng họp lớn trong lòng Địa đạo Củ Chi – minh chứng cho sự sáng tạo và ý chí kiên cường của quân dân miền Nam trong kháng chiến. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Giếng nước trong Địa đạo Củ Chi – công trình sinh hoạt độc đáo, phục vụ đời sống dưới lòng đất thời chiến. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Du khách khám phá mạng lưới địa đạo chằng chịt tại huyện Củ Chi – điểm đến lịch sử hấp dẫn của du lịch TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu Địa đạo Củ Chi

Với sự đầu tư chiến lược vào hạ tầng, cảnh quan ven sông và không gian xanh, TP.HCM đang vững bước trở thành một đô thị thông minh, đáng sống và hấp dẫn. Sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, di sản và sáng tạo, biến thành phố này thành một hành trình khám phá không bao giờ cũ./.