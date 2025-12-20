Hà Nội Đẹp Sound - Đánh thức du lịch đêm bằng văn hóa

Sản phẩm này hướng tới mô hình du lịch xanh, khuyến khích du khách sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và nâng cao ý thức bảo vệ không gian đô thị. Qua mỗi hành trình, du khách có cơ hội cảm nhận chiều sâu văn hóa - lịch sử Thủ đô, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, tiếp cận các giá trị nghệ thuật và đời sống đương đại, qua đó lan tỏa thông điệp về du lịch trách nhiệm và phát triển bền vững.

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc trên địa bàn phường Cửa Nam và thành phố Hà Nội. Nổi bật là Tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”, sử dụng ứng dụng xe đạp điện và xe máy điện công cộng TNGo, mang đến trải nghiệm khám phá Hà Nội theo các chủ đề đa dạng như ẩm thực, nghệ thuật, di sản và yêu phố.

Chương trình “Hà Nội Đẹp Sound” được lấy cảm hứng từ câu hát “Hà Nội đẹp sao” trong ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Cùng với tour xe đạp đêm, “Bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội” cũng được ra mắt tại chương trình. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Sở Du lịch Hà Nội và ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến Shopeefood, nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch, đồng thời hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh đó, “Bản đồ du lịch phường Cửa Nam” chính thức được giới thiệu, cung cấp thông tin cập nhật về các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, điểm phát wifi miễn phí trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá du lịch địa phương.