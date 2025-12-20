Hà Nội Đẹp Sound - Đánh thức du lịch đêm bằng văn hóa
Tối 19/12, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với phường Cửa Nam tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm du lịch đêm Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Hà Nội Đẹp Sound”. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động định hướng dài hạn nhằm giới thiệu, quảng bá những sản phẩm du lịch đêm đặc trưng của Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.
“Hà Nội Đẹp Sound” được thiết kế như một không gian trải nghiệm sáng tạo, nơi âm thanh trở thành chất liệu kể câu chuyện về Hà Nội khi đêm xuống. Lấy cảm hứng từ câu hát “Hà Nội đẹp sao!” trong ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, chương trình gợi mở một hành trình cảm xúc, kết nối quá khứ và hiện tại, gắn kết người Hà Nội với du khách bốn phương.
Thông qua việc tái hiện những “thanh âm đặc trưng”, chương trình khắc họa hình ảnh Hà Nội về đêm không chỉ đẹp bởi cảnh quan và con người, mà còn bởi đời sống văn hóa, âm nhạc phong phú. Nghệ thuật, âm thanh và cảm xúc trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về Thủ đô, đồng thời quảng bá Hà Nội là điểm đến du lịch đêm an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách quốc tế.
Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch đêm đặc sắc trên địa bàn phường Cửa Nam và thành phố Hà Nội. Nổi bật là Tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”, sử dụng ứng dụng xe đạp điện và xe máy điện công cộng TNGo, mang đến trải nghiệm khám phá Hà Nội theo các chủ đề đa dạng như ẩm thực, nghệ thuật, di sản và yêu phố.
Sản phẩm này hướng tới mô hình du lịch xanh, khuyến khích du khách sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải và nâng cao ý thức bảo vệ không gian đô thị. Qua mỗi hành trình, du khách có cơ hội cảm nhận chiều sâu văn hóa - lịch sử Thủ đô, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, tiếp cận các giá trị nghệ thuật và đời sống đương đại, qua đó lan tỏa thông điệp về du lịch trách nhiệm và phát triển bền vững.
Cùng với tour xe đạp đêm, “Bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội” cũng được ra mắt tại chương trình. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Sở Du lịch Hà Nội và ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến Shopeefood, nhằm hỗ trợ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch, đồng thời hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển du lịch bền vững.
Bên cạnh đó, “Bản đồ du lịch phường Cửa Nam” chính thức được giới thiệu, cung cấp thông tin cập nhật về các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, điểm phát wifi miễn phí trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá du lịch địa phương.
Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất của du lịch Thủ đô trong nhiều năm qua. Ước tính đến hết năm, Hà Nội đón trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, chiếm khoảng 22,2% tổng lượng khách cả nước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 7,82 triệu lượt, khách nội địa khoảng 25,88 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 134,46 nghìn tỷ đồng.
Hà Nội là thành phố có bề dày lịch sử nghìn năm, sở hữu nhiều lợi thế để phát triển đa dạng các loại hình du lịch như văn hóa – lịch sử, ẩm thực, MICE, du lịch đêm và du lịch làng nghề truyền thống. Hiện thành phố có 20 sản phẩm du lịch đêm cùng 9 không gian, tuyến phố đi bộ và phố ẩm thực – những điểm đến đang ngày càng khẳng định sức hút.
Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như “Hà Nội Đẹp Sound Studio”, xưởng vẽ và trang trí đĩa CD, không gian cà phê, xe đẩy ẩm thực, tour xe đạp đêm, bản đồ ẩm thực du lịch Hà Nội và các hoạt động văn hóa - đọc sách. Những hoạt động này góp phần tạo nên bức tranh du lịch đêm Hà Nội giàu bản sắc, sáng tạo và giàu cảm xúc.
Thực hiện: Khánh Long