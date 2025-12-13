Làng nghề và ẩm thực góp phần làm nên sức hút du lịch Hà Nội
Giữa nhịp sống hiện đại của một đô thị năng động, Hà Nội đang tìm cách kể lại câu chuyện ngàn năm văn hiến bằng ngôn ngữ của trải nghiệm. Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025, khai mạc tối 12/12 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố Trịnh Công Sơn) là một nỗ lực tiêu biểu trong hành trình đó, nơi di sản, sáng tạo và du lịch cùng gặp nhau để tạo sức bật mới cho Thủ đô.
Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/12/2025, quy tụ gần 80 gian hàng trên diện tích khoảng 5.000 m². Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”, Liên hoan được thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội thu nhỏ, nơi các giá trị làng nghề, phố nghề và ẩm thực truyền thống được tái hiện sinh động trong không gian sáng tạo, mở và giàu tính tương tác.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh: Hà Nội không chỉ được biết đến với chiều sâu lịch sử, văn hóa nghìn năm mà còn là “thiên đường trải nghiệm” đối với du khách trong nước và quốc tế. Mỗi làng nghề, mỗi phố nghề, mỗi sản phẩm thủ công hay món ăn truyền thống đều mang trong mình một câu chuyện về vùng đất, về con người và về sự bền bỉ sáng tạo được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Hiện Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó nhiều làng đã được quốc tế ghi nhận. Đáng chú ý, làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc đã được Hội đồng Thủ công Thế giới vinh danh trong Mạng lưới các làng nghề sáng tạo toàn cầu. Cùng với đó, Hà Nội nhiều năm liền được bình chọn là một trong những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô như một điểm đến giàu bản sắc và sức sáng tạo.
Liên hoan năm nay được tổ chức thành ba không gian chính, tạo nên mạch kết nối liền mạch giữa di sản - trải nghiệm - điểm đến. Không gian “Làng nghề kể chuyện xưa và nay” giới thiệu những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, tăm hương Quảng Phú Cầu, dệt Phùng Xá, khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ… Điểm nhấn là hai thành viên của Mạng lưới các làng nghề sáng tạo thế giới: Bát Tràng và Vạn Phúc, với các hoạt động trình diễn nghề, trưng bày sản phẩm và trải nghiệm cùng nghệ nhân.
Trong không gian này, hình ảnh phố nghề Hà Nội xưa cũng được tái hiện thông qua mô hình, hiện vật và các sản phẩm trang trí truyền thống, gợi nhắc không khí phố Hàng Mã mỗi dịp Tết đến xuân về. Các triển lãm tranh màu nước, ảnh nghệ thuật về Hà Nội mang đến thêm những góc nhìn đương đại về Thủ đô nghìn năm tuổi.
Không gian “Hương xưa còn mãi” đưa du khách bước vào thế giới ẩm thực Hà Nội, nơi tinh hoa ẩm thực được kể lại bằng hương vị và ký ức. Từ mâm cỗ truyền thống Bát Tràng, trà sen Tây Hồ đến những đặc sản làng nghề như: cốm Vòng, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, giò Ước Lễ, cùng các món ăn quen thuộc với du khách quốc tế như: phở, bún chả, cà phê trứng, bánh tôm, bún ốc…, tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực giàu chiều sâu và bản sắc.
Trong khi đó, không gian quảng bá điểm đến “Dạo bước Hà Thành” giới thiệu những biểu tượng văn hóa, di sản nổi bật của Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, Hồ Gươm - Tháp Rùa, cầu Long Biên… Đây không chỉ là khu vực check-in, trải nghiệm mà còn là nơi các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới, góp phần kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm.
Bên cạnh các hoạt động chính, Liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như trải nghiệm thao tác nghề cùng nghệ nhân, trình diễn ẩm thực, giao lưu đầu bếp, các chương trình nghệ thuật và hoạt động tương tác với công chúng. Sự kiện cũng là dịp kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng trong chuỗi giá trị du lịch.
Với cách tiếp cận lấy di sản làm nền tảng, trải nghiệm làm trung tâm và sáng tạo làm động lực, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 được kỳ vọng tạo điểm nhấn quan trọng cho hoạt động xúc tiến du lịch của Thủ đô. Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định hình ảnh điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng -Hấp dẫn”, sẵn sàng chào đón du khách quốc tế khám phá một thành phố nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.
Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang, năm 2025 du lịch Hà Nội tiếp tục bứt phá, dự kiến đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó 7,82 triệu khách quốc tế, tổng thu trên 134 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024. Cùng với sự tăng trưởng, Hà Nội liên tục được vinh danh tại nhiều hạng mục quốc tế uy tín như: Top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (vị trí thứ 2), Top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (vị trí thứ 7), Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại (vị trí thứ 14), Top 15 điểm đến trong mơ có giá phải chăng năm 2025 và vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” trong khuôn khổ Giải thưởng TPO Best Awards 2025…
Bài và ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam