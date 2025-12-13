Làng nghề và ẩm thực góp phần làm nên sức hút du lịch Hà Nội

Hiện Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó nhiều làng đã được quốc tế ghi nhận. Đáng chú ý, làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc đã được Hội đồng Thủ công Thế giới vinh danh trong Mạng lưới các làng nghề sáng tạo toàn cầu. Cùng với đó, Hà Nội nhiều năm liền được bình chọn là một trong những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô như một điểm đến giàu bản sắc và sức sáng tạo.

Người dân và du khách trong và ngoài nước trải nghiệm tại Liên hoan. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Liên hoan năm nay được tổ chức thành ba không gian chính, tạo nên mạch kết nối liền mạch giữa di sản - trải nghiệm - điểm đến. Không gian “Làng nghề kể chuyện xưa và nay” giới thiệu những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, tăm hương Quảng Phú Cầu, dệt Phùng Xá, khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ… Điểm nhấn là hai thành viên của Mạng lưới các làng nghề sáng tạo thế giới: Bát Tràng và Vạn Phúc, với các hoạt động trình diễn nghề, trưng bày sản phẩm và trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Trong không gian này, hình ảnh phố nghề Hà Nội xưa cũng được tái hiện thông qua mô hình, hiện vật và các sản phẩm trang trí truyền thống, gợi nhắc không khí phố Hàng Mã mỗi dịp Tết đến xuân về. Các triển lãm tranh màu nước, ảnh nghệ thuật về Hà Nội mang đến thêm những góc nhìn đương đại về Thủ đô nghìn năm tuổi.