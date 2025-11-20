Kỳ quan Phong Nha - Kẻ Bảng

20/11/2025

Giữa dải đất miền Trung, nơi dãy Trường Sơn hùng vĩ cuộn mình về phía biển, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PN-KB) là một kỳ quan được khắc tạc bằng hàng triệu năm kiến tạo địa chất.

Di sản độc nhất - ba lần vinh danh, một vị thế toàn cầu

Điều khiến PN-KB trở nên khác biệt và độc tôn không chỉ là vẻ đẹp mê hồn mà còn là vị thế Di sản Thiên nhiên Thế giới đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á đạt đồng thời ba tiêu chí UNESCO. Sự công nhận này không chỉ là một danh hiệu, mà là lời xác nhận về giá trị ngoại hạng và không thể thay thế của khu vực này đối với nhân loại.

Thám hiểm động Thiên Đường chiều dài 7km mỗi du khách sẽ được trang bị đèn pin cá nhân.

Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Lần vinh danh đầu tiên vào năm 2003 đã tôn vinh PN-KB nhờ giá trị địa mạo và địa chất nổi bật toàn cầu. Hàng triệu năm, nước và đá đã cùng nhau kiến tạo nên một hệ thống karst kỳ vĩ. Nơi đây sở hữu những hang động và sông ngầm tuyệt diệu, trong đó, Động Phong Nha đã được mệnh danh là “Kỳ quan đệ nhất động” với dòng sông ngầm đẹp nhất Đông Nam Á, bãi đá ngầm, và hồ nước ngầm lung linh, rực rỡ. Du thuyền trên dòng sông Son thơ mộng để tiến vào lòng động là một trải nghiệm siêu thực, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện, đưa du khách trở về thời kỳ kiến tạo sơ khai của Trái Đất.

Sự công nhận mở rộng vào năm 2013 đã bổ sung hai tiêu chí quan trọng về sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH). PN-KB đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa của hệ sinh thái trên cạn và sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn ĐDSH.

Những chiếc xe điện xuyên rừng dành riêng cho những du khách khó khăn trong việc đi bộ.

Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Động Thiên Đường ẩn mình giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi lý tưởng cho ai muốn tận hưởng cảm giác bình yên giữa thiên nhiên hoang sơ và chiêm ngưỡng kỳ quan dưới lòng đất. Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống nhũ đá khổng lồ của động Thiên đường sẽ tạo cho du khách một cảm giác hiếu kỳ như đang được đi vào một thế giới khác lạ.

Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Chính những con số về bảo tồn đã củng cố vị thế PN-KB đó là Vườn Quốc gia có rừng nhiệt đới ẩm trên núi đá vôi với độ che phủ chiếm 94%, trong đó 84% là rừng nguyên sinh. Đây là một "thành trì xanh" gần như nguyên vẹn, nơi các chuyên gia của Tổ chức Bảo tồn Liên quốc gia (IUCN) đã phải thốt lên rằng cần khuyến cáo các vườn quốc gia khác xem xét PN-KB như một “tấm gương” để học tập.

Mức độ đặc hữu tại đây cao đến khó tin, với hơn 400 loài thực vật và 38 loài động vật ở dãy Trường Sơn không tìm thấy ở nơi nào khác. Sự kết hợp giữa giá trị địa chất tuyệt đối và giá trị bảo tồn sinh thái phi thường đã xác định triết lý du lịch của PN-KB: phải là du lịch chất lượng cao, giới hạn số lượng, để dung hòa khai thác kinh tế với yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt của một di sản 3 tiêu chí.

Những sản phẩm du lịch độc đáo

Du lịch PN-KB đã xây dựng một danh mục sản phẩm khôn ngoan, phân chia rõ rệt thành hai phân khúc phục vụ mục tiêu kép, đó là thu hút số đông và tạo ra doanh thu cao cấp.

Hang Tối vừa là hang nước, vừa là hang khô với tổng chiều dài 5.258m, cao 80m.

Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Với phân khúc đại chúng và sinh thái truyền thống, đây là "cổng chào" tiếp cận du khách. Bên cạnh Động Phong Nha kỳ vĩ, Suối Nước Moọc, cách đó khoảng 25km, là một lựa chọn sinh thái lý tưởng. Tại đây, giữa khung cảnh núi rừng bao la, du khách có thể chèo thuyền kayak và ngâm mình trong dòng suối mát lạnh có nhiệt độ luôn dưới 20 độ C. Phân khúc mạo hiểm cao cấp, đây là phân khúc mang lại giá trị thương hiệu và doanh thu cao nhất, được định vị là nơi dành cho giới chuyên gia và khách du lịch quốc tế, những người tìm kiếm trải nghiệm đỉnh cao.

Khu du lịch sinh thái sông Chày - hang Tối được Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đưa vào khai thác từ năm 2011, dưới hình thức du lịch kết hợp du thuyền khám phá thiên nhiên sông nước và tham quan hang động kỳ bí. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Năm 2024, hang được Tạp chí du lịch Time Out (Vương quốc Anh) bình chọn là một trong 10 hang động đẹp nhất thế giới, và được Travel + Leisure (Mỹ) vinh danh trong danh sách 11 hang động được ví như những chuyến phiêu lưu siêu thực. Sự công nhận này thu hút trực tiếp thị trường khách hàng có khả năng chi trả cao, sẵn sàng cam kết với mức độ thử thách và độ độc quyền của tour.

Một chiếc cầu tre bắc qua những ghềnh đá tô điểm thêm cho vẻ đẹp hoang sơ của suối Moọc.

Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Mùa hoa Vàng Anh sẽ tô thêm vẻ đẹp cho suối Moọc. Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống Tú Làn là một dải sản phẩm mạo hiểm đa dạng, trong đó tour Khám phá Tú Làn kéo dài 4 ngày 3 đêm được xếp vào Cấp độ 3 - Vừa phải, nhưng yêu cầu thể lực rất nghiêm ngặt. Hành trình bao gồm vượt 18km đường rừng núi phức tạp, thám hiểm 4km hang động độc đáo, bơi sông ngầm 1km (không liên tục) và leo thang 15m với dây an toàn.

Chiến lược du lịch cao cấp của PN-KB đã mang lại kết quả ấn tượng sau đại dịch. Trong Quý I/2024, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt gần 961.438 lượt, tăng 48,18% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế đạt 44.422 lượt, tăng đột biến 113,42%. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh gấp đôi tổng thể, khẳng định rằng du lịch mạo hiểm và chất lượng cao chính là động lực kéo doanh thu du lịch toàn tỉnh (quý I/2024 đạt 1.105,653 tỷ đồng). Khách quốc tế, đặc biệt là những người tham gia các tour thám hiểm độc quyền, có chi tiêu cao hơn đáng kể, củng cố triết lý phát triển theo hướng chất lượng thay vì số lượng.

Vẻ đẹp hoang sơ và trong lành của suối Moọc. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Sự phục hồi mạnh mẽ này được hỗ trợ bởi các chiến dịch quảng bá quốc tế hiệu quả. Phong Nha được nền tảng Booking.com bầu chọn là điểm đến xếp thứ 2 trong số 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam năm 2024. Việc tiếp tục xúc tiến du lịch tại Hollywood (Hoa Kỳ) đã và đang thu hút sự chú ý của các nhà làm phim quốc tế, củng cố hình ảnh thương hiệu "Bí ẩn bất tận" của Quảng Bình./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Tất Sơn, Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

