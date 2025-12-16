Di sản - dấu ấn Năm Du lịch quốc gia của Huế

16/12/2025

Với thế mạnh rất lớn về tiềm năng văn hóa và di sản, du lịch Huế đã gặt hái nhiều thành công trong Năm Du lịch quốc gia 2025.

Vẻ độc đáo, hấp dẫn của di sản thế giới Nhã nhạc Cung đình Huế và quần thể kiến trúc cung đình Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Huế là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 với khẩu hiệu “Kinh đô xưa, Vận hội mới”. Điều đó cho thấy địa phương này xác định rõ thế mạnh, tiềm năng du lịch của mình là văn hóa và di sản, coi đây là chiếc “chìa khóa vàng” để Huế mở ra thời cơ, vận hội mới đưa ngành du lịch trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.

Di sản, dấu ấn Năm Du lịch quốc gia của Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Huế là kinh đô xưa, là địa phương duy nhất trong cả nước có đến 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 6 di sản của riêng Huế, bao gồm: Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993), Âm nhạc cung đình Việt Nam - Nhã nhạc (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016), Những bản đúc nổi trên Cửu Đỉnh (2024), và 2 di sản chung với các địa phương khác là di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ (2016) và Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ (2017).

Di sản chính là điểm sáng nổi bật của du lịch Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Huế còn là nơi lưu giữ và bảo tồn rất tốt nhiều giá trị văn hóa, lễ nghi truyền thống của Việt Nam. Và Huế cũng từng được vinh danh là 1 trong 25 (xếp vị trí thứ 8) điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới của Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best Destinations, giải thưởng danh giá nhất của nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor. Vì thế Huế luôn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Du khách ấn tượng với Huế vì nét đẹp trầm mặc, cổ kính với nhiều di tích lịch sử như Đại Nội, các lăng tẩm triều Nguyễn, và sự thơ mộng của phong cảnh sông Hương, núi Ngự. Ngoài ra, tính cách dịu dàng, thân thiện và mến khách của con người Huế cùng với nền văn hóa, ẩm thực phong phú và nhịp sống chậm rãi cũng là những yếu tố làm cho du khách càng thêm yêu thích mảnh đất này.

Nét cổ kính và lộng lẫy của hoàng cung Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Với thế mạnh ấy, năm 2025, ngành du lịch Huế đặt mục tiêu đón khoảng 4,8 - 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38-40% tổng lượt khách. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 10.800-11.200 tỉ đồng. Qua đó, địa phương hi vọng lấy lại đà tăng trưởng, đặc biệt là khi Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, để phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 12 triệu lượt khách.

Huế đang là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách châu Âu thích khám phá di sản. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Theo con số thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này khi mà chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế đã đón được khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kì năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt (tăng 40,6%), khách nội địa đạt 4,4 triệu lượt (tăng 78%). Doanh thu từ du lịch ước đạt 13.000 tỉ đồng, tăng trên 64%. Những con số ấn tượng này phản ánh rõ sức bật của ngành du lịch Huế sau giai đoạn phục hồi, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Bên cạnh dòng sản phẩm du lịch di sản, Năm Du lịch quốc gia 2025 Huế còn tăng cường thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn khác. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách có sự dịch chuyển tích cực theo hướng chất lượng cao, mở rộng thị phần và phục hồi mạnh các thị trường trọng điểm truyền thống. Các thị trường quốc tế truyền thống Tây Âu và Bắc Mỹ tăng trưởng mạnh, trong đó Pháp trở thành thị trường lớn nhất của Huế với khoảng 91.000 lượt khách, chiếm 14% tổng lượng khách quốc tế, tăng 35% so với năm 2024. Khách du lịch từ Đức và Australia tăng khoảng 32%, Hoa Kỳ và Italia tăng khoảng 30%. Ba thị trường Pháp, Đức, Australia đóng góp gần một phần ba tổng lượng khách quốc tế. Đây là những thị trường có khách lưu trú dài, mức chi tiêu cao và có xu hướng ưa thích các loại hình du lịch trải nghiệm di sản, văn hóa, thiên nhiên, cộng đồng.

Huế hấp dẫn du khách nhờ có nhiều di sản kiến trúc đẹp, thơ mộng và nhiều lễ hội đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Trong Năm Du lịch quốc gia 2025, cùng với thế mạnh về hệ thống di sản là điểm sáng thu hút du khách, Huế còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, lễ hội và sản phẩm du lịch mới nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng; thúc đẩy mạnh mẽ liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; khơi thông nguồn lực khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của thành phố để tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện du lịch Huế cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và cơ cấu khách du lịch góp phần phát triển hiệu quả và bền vững du lịch Việt Nam nói chung và thành phố Huế nói riêng.

Huế còn hấp dẫn du khách với nền văn hóa ẩm thực tinh tế, hấp dẫn với hai loại hình ẩm thực nổi tiếng thế giới l à ẩm thực cung đình và ẩm thực đường phố. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Có thể nói, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Huế trong tiến trình phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Sự kiện đã tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ cho du lịch Huế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam, trong đó có Huế trong những năm tiếp theo./.