Festival Thu Hà Nội 2025: Điểm hẹn văn hóa dành cho du khách quốc tế

Tối 21/11, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa Thu ký ức". Festival năm nay được tổ chức với mong muốn tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa Thu - nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trưng bày, hoạt động nghệ thuật.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc FESTIVAL Thu Hà Nội lần thứ 3. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đây cũng là dịp đặc biệt để người dân và du khách cùng chào mừng những cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước: 80 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, hứa hẹn những bước phát triển đột phá của Thủ đô nói chung và ngành du lịch Hà Nội nói riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa Thu ký ức", Festival mong muốn đưa du khách trải nghiệm vẻ đẹp Hà Nội qua sự tái hiện vẻ đẹp dịu dàng của mùa Thu Hà Nội - nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trải nghiệm.