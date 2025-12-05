Du lịch mùa trái ngọt ở Bắc Ninh

05/12/2025

Những ngày cuối năm, tỉnh Bắc Ninh đang trở thành điểm đến sôi động, thu hút đông đảo du khách nhờ mùa trái cây chín rộ. Đặc biệt tại các xã, phường như Chũ, Lục Ngạn, Phượng Sơn, Lục Sơn, không khí trở nên nhộn nhịp khi cam và bưởi bước vào vụ thu hoạch đỉnh điểm. Sự bùng nổ của du lịch nông nghiệp không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho nhà vườn mà còn tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho kinh tế địa phương. Nhiều nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp đang tất bật chuẩn bị cho “Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025”.

Bắc Ninh với lợi thế về đất đai và khí hậu sau sáp nhập đã phát triển mạnh mẽ các loại cây trồng có múi. Sản lượng cam, bưởi dự kiến rất lớn, ước tính toàn tỉnh có khoảng 73 nghìn tấn cam, bưởi cần được tiêu thụ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào bán buôn truyền thống, địa phương đang đẩy mạnh chiến lược kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch.

Thời điểm này, những vườn cam, bưởi tại các phường, xã: Phượng Sơn, Chũ, Lục Ngạn, Nam Dương, Lục Sơn,… nhộn nhịp thương nhân đến thu mua sản phẩm và khách du lịch đến tham quan. Nông dân vui vì cam, bưởi được mùa, giá cao; du khách vui vì được hòa mình vào không gian cây trái ngọt lành. Bất ngờ trước vẻ quyến rũ của vườn quả, chị Nguyễn Thị Biên, tổ dân phố 4, phường Yên Dũng chia sẻ: “Nghe quảng bá nhiều về vùng cam, bưởi Lục Ngạn nhưng vì bận rộn nên năm nay tôi mới có dịp ghé thăm. Tiếc cho ai chưa đến đây dù chỉ 1 lần để được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng vị ngọt hoa trái tại vườn”. Nói đoạn, chị Biên ríu rít cùng nhóm bạn trong trang phục giả làm thôn nữ, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Dịp này, các nhà vườn, điểm du lịch sinh thái như: Hoa Quả Sơn, tổ sân phố Xẻ Cũ (phường Chũ); nhà vườn của ông Trịnh Sư Hòa, thôn Cống (xã Kiên Lao); Bầu Tiên, tổ dân phố Đồng Dao (phường Phượng Sơn),… thu hút nhiều khách ghé thăm. Ngoài nhóm chị Biên, những ngày cuối tuần còn có hàng chục đoàn khách từ tỉnh bạn đến trải nghiệm, mua sản phẩm.

Năm nay, tỉnh tổ chức “Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025” (diễn ra từ ngày 5-11/12 tại phường Chũ). Để đón lượng khách du lịch tăng theo từng mùa trái chín và dịp diễn ra Lễ hội, các doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã, nhà vườn và chính quyền địa phương nơi đây đã không ngừng đầu tư hạ tầng giao thông, hoàn thiện cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, mua sắm phương tiện di chuyển (xe điện, xe máy, xe đạp,…) phục vụ khách du lịch. Trên địa bàn các phường, xã thuộc huyện Lục Ngạn (trước đây) hiện có 35 hợp tác xã đăng ký ngành nghề kinh doanh du lịch. Các hợp tác xã đã bố trí kinh phí, liên kết đầu tư mua đất, xây mới, cải tạo cảnh quan, trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ, thực phẩm sạch; xây dựng sản phẩm du lịch mới phong phú, hấp dẫn, thu hút khách tham quan. Điển hình như Hợp tác xã Du lịch trải nghiệm Garden Việt (tổ dân phố Bồng 2, phường Chũ).

Anh Đinh Phương Nam, thành viên Hợp tác xã cho biết, riêng gia đình anh đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng xây dựng nhà sàn gỗ, bể bơi, điểm check - in, nhà hàng ăn uống,… để phục vụ du khách. Từ đầu vụ cam, bưởi đến nay, cơ sở du lịch của anh đã liên kết với nhiều đơn vị lữ hành đón hơn 1 nghìn khách du lịch từ các tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Du khách tham quan, chụp ảnh, check-in trong vườn bưởi ở xã Lục Ngạn, Lục Sơn (Bắc Ninh). Ảnh: Danh Lam -TTXVN

Ngoài lượng khách ăn uống, nghỉ tại cơ sở, Hợp tác xã và gia đình anh Nam còn liên kết với các nhà vườn trồng cây có múi, nho, dưa lưới, làng nghề Thủ Dương (xã Nam Dương), điểm du lịch tâm linh; các khách sạn, nhà nghỉ quanh địa bàn để đưa khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. “Ngoài bố trí chỗ tham quan, nơi nghỉ cho khách, chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều món ăn đặc sản địa phương như: Mỳ gạo Chũ, nem ngựa Phong Vân, khau nhục, rau rừng, cá suối,… Đặc biệt, không thể thiếu đặc sản lâu đời của đồng bào Nùng, đó là rượu men lá Kiên Thành để du khách thưởng thức”- anh Nam cho biết.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, từ đầu năm đến nay, tổng số du khách đến Bắc Ninh ước đạt hơn 6 triệu người. Tổng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch đạt hơn 5,2 nghìn tỷ đồng. Ngành Du lịch đánh giá mùa thu hoạch cây có múi năm nay (nhất là thời gian diễn ra Lễ hội trái cây) là dịp tỉnh sẽ đón lượng du khách tăng cao, ước khoảng 350 nghìn lượt người. Do đó, bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường tham gia trưng bày, trang trí các gian hàng, ngành Du lịch khuyến khích các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã du lịch tăng cường quảng bá, xây dựng các tour, tuyến du lịch trên địa bàn kết hợp tham quan vùng sản xuất cam, bưởi của tỉnh để thu hút du khách trong nước, quốc tế. Đồng thời chỉ đạo các khu, điểm du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách trong dịp diễn ra Lễ hội trái cây. Sản phẩm được trưng bày gồm cam, bưởi và các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp quốc gia; các nông, lâm sản đã qua chế biến, sản phẩm đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm hữu cơ, thân thiện môi trường và sản phẩm chế biến sâu từ nông - lâm sản...

Tại Lễ hội, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch của tỉnh sẽ khảo sát giới thiệu điểm du lịch cộng đồng, vùng cây ăn quả và tổ chức “Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Ninh năm 2025”. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch của tỉnh nhằm thu hút du khách; đưa ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch và nguồn nhân lực địa phương trong việc sẵn sàng đón khách, đặc biệt là hưởng ứng Lễ hội trái cây Bắc Ninh năm 2025. Qua đó góp phần giới thiệu, khai thác có hiệu quả loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp đến du khách, các đơn vị lữ hành, các nhà đầu tư phát triển du lịch trong và ngoài nước./.