Tôn vinh những tấm gương giàu lòng nhân ái

Ngày 4/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban chỉ đạo tôn vinh, khen thưởng 39 tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Đây là những tấm gương sáng giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá của mình để cứu giúp người bệnh trong lúc nguy nan. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ góp phần mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhân cùng gia đình họ, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Các tình nguyện viên được kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Các tình nguyện viên lấy máu xét nghiệm trước khi hiến máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Các tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Với tinh thần “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống” các tình nguyện viên đã tích cực tham gia hiến máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình động viên các tình nguyện viên tham gia Ngày hội hiến máu. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Các cá nhân tiêu tiểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 được Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tặng Giấy khen. Ảnh: Nguyễn Chinh – TTXVN