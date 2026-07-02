Bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện Kế hoạch số 2551 ngày 1/6/2026 về việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thời gian qua, 2 đội lấy mẫu đã tiến hành khai quật 807 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua quá trình phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, các đội đã thu thập được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và cán bộ, chiến sĩ thành phố thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Lãnh đạo TP. Cần Thơ và cán bộ, chiến sĩ thành phố thực hiện nghi thức thắp hương tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Ngay sau lễ dâng hương, Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội. Toàn bộ số mẫu này sẽ được bàn giao trực tiếp cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành phân tích, giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở dữ liệu quan trọng để đối khớp với ngân hàng gen của thân nhân; qua đó, xác định danh tính cho liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Các chiến sĩ chuẩn bị đưa mẫu hài cốt đi giám định ADN. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN

Các chiến sĩ đưa mẫu hài cốt đi giám định ADN. Ảnh: Ngọc Thiện - TTXVN