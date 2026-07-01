Chiến dịch 500 ngày đêm: Vượt nắng nóng, bám trụ hiện trường để thực hiện nhiệm vụ

01/07/2026

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", các đơn vị tại Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai kế hoạch tại các nghĩa trang trên toàn tỉnh.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, các tổ công tác vẫn bám trụ hiện trường để thực hiện nhiệm vụ. Việc khai quật, số hóa thông tin, lấy mẫu đến bảo quản, bàn giao đều do các cán bộ, nhân viên chuyên môn đảm trách.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hương Khê, công tác khai quật, lấy mẫu ADN đang được tiến hành đối với 84 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến thực địa đều được làm cẩn trọng.

Phần mộ của các liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN