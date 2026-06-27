Chung sức tìm lại những người con của Tổ quốc

Từ những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên trong lòng người dân, các cựu chiến binh nay trở thành nguồn tư liệu quý, được đối chiếu với lịch sử và kiểm chứng bằng công nghệ radar xuyên đất hiện đại.

Sự chung sức của cộng đồng cùng quyết tâm của lực lượng quân đội đang tạo thêm cơ sở quan trọng để thành phố Huế đẩy nhanh việc rà soát, xác minh các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, hiện thực hóa mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ”.

Sau gần 60 năm, nhiều dấu tích chiến tranh đã bị xóa mờ bởi thời gian và sự thay đổi của đô thị. Trong bối cảnh đó, ký ức của người dân, cựu chiến binh và những người từng sống, chứng kiến các sự kiện lịch sử trở thành nguồn tư liệu đặc biệt quý giá, giúp lực lượng quy tập có thêm cơ sở để khoanh vùng, đối chiếu, xác minh thông tin. Mỗi nguồn tin được cung cấp, dù chỉ là một ký ức mơ hồ hay một chi tiết nhỏ còn sót lại, đều có thể mở ra cơ hội tìm thấy hài cốt các liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng, góp phần để “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ” tại thành phố Huế đạt được mục tiêu cao nhất: đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ và gia đình, khép lại những nỗi mong chờ kéo dài qua nhiều thế hệ.

Triển khai khảo sát bằng thiết bị radar tần số kép xuyên đất để phân tích cấu trúc địa chất, từ đó có đánh giá vị trí cần khai quật. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tổ chức khảo sát ở đường Xuân 68, Kinh thành Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Sử dụng máy radar tần số kép khảo sát ở khu vực Cửa Chánh Tây (Kinh thành Huế). Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Lãnh đạo Quân khu 4, UBND thành phố Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự có mặt tại hiện trường, theo dõi việc khảo sát bằng máy radar xuyên đất. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 (bìa trái) trao đổi phương án khảo sát tại khu vực cửa Chánh Tây. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Cán bộ Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ vận hành máy radar. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Máy radar khảo sát đến các khu vực chân tường Kinh thành Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN