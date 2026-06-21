Khi văn hóa dân gian được đánh thức bằng trải nghiệm hiện đại

21/06/2026

Chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi” đã tái hiện sinh động ký ức tuổi thơ qua những trò chơi dân gian, hoạt động thủ công truyền thống và không gian làng quê Việt. Không chỉ mang đến sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, chương trình còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình thông qua những trải nghiệm vừa học vừa chơi đầy ý nghĩa.

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những không gian để trẻ em được tiếp xúc với văn hóa truyền thống ngày càng trở nên quý giá. Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một món quà vừa học vừa chơi bổ ích, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa “Một ngày rong chơi”, tạo nên một ngày hội tuổi thơ giàu bản sắc ngay trong không gian di sản đặc biệt của Thủ đô.

Hoạt động tô màu chậu gốm Bát Tràng thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi, khơi gợi khả năng sáng tạo và sự khéo léo. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Được tổ chức trong không gian di sản kết hợp với các hoạt động trải nghiệm hiện đại, chương trình mang đến hành trình khám phá đa dạng với hai khung giờ ở hai địa điểm khác nhau. Buổi sáng là hoạt động “Em là lá – Em là hoa” diễn ra tại Vườn Giám, trong khi buổi chiều và tối là chương trình “Dung dăng dung dẻ – Dắt trẻ đến chơi” được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Trò chơi hứng bóng mang lại những khoảnh khắc vui nhộn và những tiếng cười cho người tham gia.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Chương trình “Một ngày rong chơi” đã mở ra một không gian hè đậm sắc màu văn hóa dân gian dành cho các em nhỏ và gia đình. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các em nhỏ được hòa mình vào nhiều trò chơi vận động dân gian được làm mới bằng hình thức tổ chức sáng tạo như nhảy lò cò, đua thú, hứng bóng bằng trang phục đặc chế hay đi cà kheo mini. Không chỉ mang đến tiếng cười sảng khoái, những trò chơi này còn giúp trẻ rèn luyện sự nhanh nhẹn, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó, khu vực sáng tạo thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia với hàng loạt hoạt động thủ công thú vị như làm hoa giấy Thanh Tiên của Huế, ghép tranh từ lá cây, tô màu chậu gốm Bát Tràng, trang trí sỏi hay tạo hình từ bắp ngô. Những chất liệu quen thuộc được biến thành các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, giúp trẻ phát huy trí tưởng tượng và sự khéo léo của đôi tay. Các em nhỏ thích thú khi được trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các em nhỏ được trải nghiệm nghề thủ công nặn tò he truyền thống. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Những kỹ nghệ dân gian vốn gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ được tái hiện sinh động ngay giữa lòng Hà Nội, giúp trẻ em tiếp cận văn hóa truyền thống theo cách trực quan và gần gũi. Không còn là những kiến thức khô khan trong sách vở, các giá trị văn hóa được truyền tải bằng trải nghiệm thực tế, khơi gợi sự tò mò và hứng thú khám phá của trẻ nhỏ.

Đáng chú ý, màn trình diễn Rối Tế Tiêu trở thành điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc của chương trình. Những tích truyện dân gian, phong tục truyền thống được kể lại thông qua nghệ thuật múa rối độc đáo, mang đến cho khán giả nhỏ tuổi những giây phút thích thú. Sau phần biểu diễn, các em còn được trực tiếp thử điều khiển con rối dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, qua đó hiểu thêm về loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam.

Các em nhỏ được trực tiếp giao lưu, tìm hiểu và thử điều khiển con rối dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian biểu diễn nghệ thuật Rối Tế Tiêu thu hút được đông đảo các gia đình đăng ký tham dự.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Sự kết hợp hài hòa giữa không gian di sản Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các hoạt động trải nghiệm hiện đại đã tạo nên một hành trình khám phá giàu ý nghĩa, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, nơi những giá trị truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ hôm nay. Từ những trò chơi dân gian, hoạt động thủ công, nghệ thuật truyền thống đến các hình thức tương tác sáng tạo, chương trình đã góp phần đưa văn hóa dân gian bước ra khỏi khuôn khổ trưng bày để trở thành những trải nghiệm sống động. Qua đó, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối, lan tỏa đến thế hệ trẻ một cách tự nhiên, giúp các em thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về những giá trị văn hóa của dân tộc./.

Thực hiện: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam