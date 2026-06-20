Đặc sắc Ngày hội Sen Huế 2026

20/06/2026

Trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức Ngày hội Sen Huế 2026 với chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy”, diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 21/6/2026 tại khu vực hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Sự kiện mang đến một không gian trải nghiệm văn hóa gắn với sen Huế, đồng thời là dịp để giới thiệu các sản phẩm du lịch, ẩm thực và làng nghề truyền thống đặc trưng của Huế đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại sự kiện Ngày hội Sen Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen trong đời sống văn hóa và không gian cung đình Huế, chủ đề “Ngự Liên Thức Thủy” gợi mở hành trình đánh thức vẻ đẹp của sen giữa khung cảnh thơ mộng và cổ kính của hồ Tịnh Tâm - thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với hình ảnh sen ngự và những giá trị văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn.

Chương trình Ngày hội Sen Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật đương đại và các yếu tố truyền thống, ngày hội mang đến không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi thiên nhiên, di sản và đời sống cộng đồng hòa quyện trong một sự kiện trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như không gian thực cảnh về sen trên mặt hồ và khu vực đảo Bồng Lai với các tiểu cảnh nghệ thuật, hệ thống ánh sáng, không gian sắp đặt và khu vực chụp ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Huế. Khu vực trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm ẩm thực chế biến từ sen như bánh sen, trà sen, mứt sen... và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm về sen như tranh sen, nón lá sen, vòng hạt sen, áo dài thêu họa tiết hoa sen.... góp phần quảng bá giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của loài hoa biểu tượng xứ Huế.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Ngày hội Sen Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, chuỗi workshop cộng đồng mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị như ướp trà sen truyền thống, làm hoa sen giấy Thanh Tiên, trải nghiệm sản xuất tinh dầu sen cùng nhiều hoạt động tương tác văn hóa đặc sắc khác, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa và nghề thủ công truyền thống.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày hội Sen Huế 2026. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội Sen Huế 2026 là chương trình nghệ thuật kết hợp trải nghiệm ẩm thực “Thức Thủy Show” diễn ra vào các tối từ 19/6 đến 21/6/2026. Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật ẩm thực từ sen nhằm mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan, đồng thời góp phần kể câu chuyện về chiều sâu văn hóa, phong vị ẩm thực và nét thanh lịch của con người xứ Huế.

Ngày hội Sen Huế được tổ chức tại khu vực hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, Thành phố Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

“Ngày hội Sen không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính thời điểm, mà sẽ từng bước được nghiên cứu, tổ chức định kỳ, bài bản và chuyên nghiệp hơn, để trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường xuyên, có thương hiệu riêng, gắn với không gian Hồ Tịnh Tâm và hệ sinh thái du lịch di sản của thành phố.”- ông Trần Hữu Thùy Giang Phó chủ tịch UBND thành phố Huế chia sẻ tại sự kiện.

Đặc sắc các sản phẩm làm từ sen Huế. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc và đậm đà bản sắc văn hóa, Ngày hội Sen Huế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sự kiện nổi bật của Festival Huế 2026, góp phần làm đa dạng sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch hè. Thông qua việc kết hợp giữa không gian văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế của Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, trung tâm văn hóa và du lịch đặc sắc của cả nước./.