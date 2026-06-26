Đánh thức tiềm năng du lịch tại bản làng vùng biên

Những kiến thức được tiếp cận cùng sự động viên từ các tổ chức, dự án phát triển cộng đồng đã tiếp thêm cho Hồ Thị Thiết (thứ 4, từ phải sang) sự tự tin để hiện thực hóa ước mơ. Ảnh: TTXVN phát

Từ căn nhà sàn quen thuộc giữa đại ngàn Trường Sơn, cô gái trẻ từng bước xây dựng Đoong Bui Homestay - mô hình du lịch cộng đồng, mang đậm bản sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Hành trình ấy không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế cho gia đình mà còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc, đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến cho quê hương của tuổi trẻ vùng biên.

* Từ ngôi nhà sàn mở lối đón khách

Nằm dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, thôn Chênh Vênh được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Bru - Vân Kiều. Tuy nhiên, trong nhiều năm, những lợi thế, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai thác hiệu quả.

Qua tìm hiểu trên mạng internet, báo chí và các mô hình du lịch cộng đồng thành công ở nhiều địa phương, Thiết nhận ra quê hương mình có rất nhiều nét hấp dẫn riêng nhưng chưa được nhiều người biết đến. Đó là những ngôi nhà sàn truyền thống, các món ăn mang đậm hương vị núi rừng, làn điệu dân ca, phong tục tập quán được lưu giữ qua nhiều thế hệ cùng cảnh sắc thiên nhiên mang vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí, trong đó có thác Chênh Vênh.

Chị Hồ Thị Thiết chia sẻ: Nhìn những địa phương khác làm du lịch rất tốt, chị nghĩ tại sao quê hương mình có nhiều tiềm năng như vậy mà chưa phát triển được. Chị mong muốn làm một điều gì đó để quảng bá về bản làng, quê hương và tạo thêm sinh kế cho người dân. Ý tưởng ấy càng được củng cố khi chị tham gia các lớp tập huấn, chương trình hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và khởi nghiệp dành cho thanh niên được tổ chức tại địa phương. Những kiến thức được tiếp cận cùng sự động viên từ các tổ chức, dự án phát triển cộng đồng đã tiếp thêm cho cô gái trẻ sự tự tin để bắt tay hiện thực hóa ước mơ.

Nhưng những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Hồ Thị Thiết cho hay, trở ngại lơn nhất với cô không chỉ là nguồn vốn hạn hẹp mà còn là sự e dè của người dân địa phương. Với đồng bào Bru - Vân Kiều, ngôi nhà sàn không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là không gian lưu giữ ký ức gia đình, nơi gắn kết các thế hệ và mang nhiều ý nghĩa văn hóa, tâm linh. Đặc biệt, gian giữa ngôi nhà từ lâu được xem là nơi trang trọng nhất, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Vì vậy, việc mở cửa đón khách lưu trú từng là điều khó được chấp nhận. Nhưng chị quyết tâm và kiên trì thuyết phục gia đình rằng du lịch không làm mất đi bản sắc văn hóa mà ngược lại còn giúp những giá trị ấy được gìn giữ và lan tỏa rộng rãi hơn. Mỗi vị khách khi đến với bản làng không chỉ giúp tạo nguồn thu nhập mà còn là cơ hội để văn hóa Bru - Vân Kiều được biết đến nhiều hơn.

Nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ phía gia đình, Đoong Bui Homestay được hình thành, mang theo ước mơ và khát vọng của cô gái trẻ Hồ Thị Thiết nơi miền biên viễn. Để có kinh phí cải tạo cơ sở vật chất phục vụ du khách, Thiết phải vay mượn thêm và trực tiếp tham gia vào mọi công việc, từ cải tạo nhà cửa, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng lịch trình trải nghiệm đến giới thiệu văn hóa địa phương.

Một cánh cửa mới đã mở ra từ chính ngôi nhà sàn quen thuộc của gia đình dưới chân dãy Trường Sơn. Với tâm huyết, sự sáng tạo và khát vọng tuổi trẻ cùng tình yêu quê hương mãnh liệt của cô gái trẻ, Đoong Bui Homestay được chăm chút, yêu thương và ngày càng phát triển. Hiện nay, ba căn nhà sàn của gia đình Thiết có thể phục vụ từ 40-50 khách mỗi đợt. Mỗi năm, homestay của đón khoảng 400 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Chị Hồ Thị Thiết cho biết: Trước đây để mua được một chiếc nồi cơm điện hay vật dụng sinh hoạt trong nhà, gia đình phải dành dụm rất lâu. Nay nhờ làm du lịch, cuộc sống đã bớt khó khăn hơn, gia đình có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du khách và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều đó giúp chị có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn.

Hành trình mà chị Thiết đang đi bước đầu đã đơm hoa và kết trái ngọt, Đoong Bui Homestay và thôn Chênh Vênh dần định hình trên bản đồ du lịch quê hương, bản làng vùng biên cũng ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm và khát vọng cống hiến cho cộng đồng, chị Hồ Thị Thiết vinh dự là một trong 20 gương mặt trẻ của tỉnh nhận Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” lần thứ I.