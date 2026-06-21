Người dân Hà Nội chật vật với nắng nóng

21/06/2026

Tại nhiều tuyến phố, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngày 21/6/2026, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Hà Nội ghi nhận nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C. Tại nhiều tuyến phố, khu vực có mật độ bê tông, nhựa đường cao và ít cây xanh, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Dưới thời tiết oi bức, người dân trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính và mũ rộng vành khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tác động của nắng nóng và tia cực tím (UV).

Người dân sử dụng mọi biện pháp che chắn, chống nắng khi ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nền nhiệt cao cùng không khí oi bức khiến việc mưu sinh của người lao động thêm nhọc nhằn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Người dân tìm mọi cách tránh nắng khi phải di chuyển ngoài trời. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nhiều chủ xe che chắn xe máy khi nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội vượt ngưỡng 40 độ C. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Người lao động làm việc ngoài trời bổ sung nước nhằm tránh mất nước gây sốc nhiệt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Người tham gia giao thông trên đường Trần Khát Chân dừng xe dưới bóng cầu vượt tránh ánh nắng gay gắt trong lúc chờ đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hoàng Hiếu