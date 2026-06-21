Người dân Hà Nội chật vật với nắng nóng
Tại nhiều tuyến phố, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ngày 21/6/2026, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Hà Nội ghi nhận nền nhiệt phổ biến từ 36 - 38 độ C. Tại nhiều tuyến phố, khu vực có mật độ bê tông, nhựa đường cao và ít cây xanh, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến việc đi lại, lao động và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Dưới thời tiết oi bức, người dân trang bị áo chống nắng, khẩu trang, kính và mũ rộng vành khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tác động của nắng nóng và tia cực tím (UV).
Hoàng Hiếu