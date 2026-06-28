Hành trình Đỏ đã trở thành chiến dịch hiến máu tình nguyện quy mô lớn nhất cả nước

28/06/2026





Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ cho biết, sau 13 năm tổ chức, với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ đã trở thành chiến dịch hiến máu tình nguyện có quy mô lớn nhất cả nước. Chương trình đã tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp hè, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện. Chương trình góp phần tăng cường hiệu quả điều phối máu giữa các địa phương, xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho phong trào hiến máu phát triển bền vững.

Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương tặng biểu trưng lưu niệm cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hành trình Đỏ năm 2026 được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Đến nay đã có 12 địa phương tổ chức thành công chương trình, tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính, cùng hàng chục nghìn đơn vị máu từ các hoạt động hưởng ứng.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên của tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận được 620 đơn vị máu.

Hạ sĩ Nguyễn Thanh Cương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, anh cùng 9 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến chương trình đăng ký hiến máu, trước khi bắt đầu nhiệm vụ một ngày mới. Làm công việc đặc thù, hơn ai hết, anh Cương hiểu tầm quan trọng của máu đối với tính mạng con người. Ở lứa tuổi đôi mươi, anh Cương vẫn miệt mài rèn luyện thân thể thật tốt để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đủ điều kiện hiến máu cứu người.

Là “gương mặt thân quen” tại các sự kiện hiến máu, anh Trần Quang Khanh, công tác tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác tuyên truyền trực quan của chương trình Hành trình Đỏ năm nay, từ băng rôn, khẩu hiệu đến đội đạp xe diễu hành. Bản thân anh đã có hơn 50 lần hiến máu. Ngoài hiến máu định kỳ, anh còn tham gia câu lạc bộ máu sống, sẵn sàng hiến máu khi có ca cấp cứu khẩn cấp.

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Theo ông Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk, qua 13 năm đồng hành cùng Hành trình Đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay, chương trình đã vận động được hơn 10.000 người tham gia và tiếp nhận trên 85.000 đơn vị máu. Nhiều tập thể, cá nhân và gia đình đã trở thành những tấm gương sáng lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng. Ông kêu gọi, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện để những giọt máu nghĩa tình tiếp tục được trao đi, góp phần cứu sống người bệnh và lan tỏa sâu rộng hơn nữa thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”.

Dịp này, các đơn vị tài trợ trao quà cho 20 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện tại địa phương./.