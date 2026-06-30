Chuyện về những hiệu sách cũ ở Hà Nội

30/06/2026

Giữa những con phố ngày càng sầm uất của Thủ đô, nơi các cửa hàng hiện đại và nền tảng số đang dần thay đổi thói quen tiếp cận tri thức, những hiệu sách cũ vẫn lặng lẽ tồn tại như những khoảng lặng của thời gian. Không chỉ là nơi mua bán sách, đó còn là không gian lưu giữ ký ức, bảo tồn những giá trị văn hóa và tinh thần đọc của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Toàn cảnh một hiệu sách cũ ở Hà Nội với hàng nghìn đầu sách được lưu giữ, tạo nên không gian tri thức mang đậm dấu ấn thời gian. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Có những nơi ở Hà Nội không cần biển hiệu rực rỡ hay không gian rộng lớn vẫn đủ sức níu chân người ghé thăm. Đó là những hiệu sách cũ nép mình trong các con phố nhỏ, nơi mùi giấy cũ hòa quyện cùng lớp bụi thời gian, nơi mỗi giá sách đều chứa đựng những câu chuyện đã đi qua nhiều thập niên.

Khác với các nhà sách hiện đại, hiệu sách cũ mang đến một trải nghiệm rất riêng. Người đọc không chỉ đến để tìm một đầu sách cụ thể mà còn để khám phá, để bất ngờ bắt gặp một cuốn sách đã ngừng tái bản, một tập thơ in từ nhiều năm trước hay một cuốn tài liệu quý từng thuộc về thư viện, cơ quan hoặc gia đình nào đó. Mỗi cuốn sách là một "chứng nhân" của thời gian với những dòng ghi chú bên lề, nét bút của chủ nhân cũ, con dấu đã phai màu hay những trang giấy ngả vàng theo năm tháng.

Hiệu sách cũ trở thành điểm đến của cả người lớn và trẻ em, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Những giá sách cao kín các tầng phản ánh kho tư liệu phong phú, nơi lưu giữ nhiều ấn phẩm đã ngừng tái bản và các đầu sách quý.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Chính những dấu vết ấy tạo nên giá trị mà sách mới khó có thể mang lại. Bởi ngoài tri thức, sách cũ còn lưu giữ ký ức của người đọc, phản ánh đời sống xã hội và văn hóa của từng giai đoạn lịch sử. Với nhiều nhà nghiên cứu, giảng viên hay người sưu tầm, hiệu sách cũ là nơi có thể tìm thấy những tư liệu quý hiếm mà thị trường xuất bản hiện nay không còn phát hành.

Trong dòng chảy của công nghệ số, việc đọc sách cũng có nhiều thay đổi. Chỉ với một chiếc điện thoại hay máy tính bảng, hàng nghìn đầu sách điện tử có thể được tiếp cận chỉ trong vài giây. Các nền tảng trực tuyến giúp việc mua sách trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự phát triển ấy không làm mất đi sức hút của những hiệu sách cũ.

Nhiều người trẻ ngày nay tìm đến các hiệu sách cũ không chỉ để mua sách với giá phải chăng mà còn để trải nghiệm một không gian khác biệt giữa nhịp sống hiện đại. Họ dành hàng giờ lật giở từng chồng sách, kiên nhẫn tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với sở thích hoặc đơn giản chỉ để cảm nhận mùi giấy cũ và không khí yên bình hiếm có giữa phố thị đông đúc. Với họ, việc tìm được một cuốn sách quý giống như một cuộc "săn tìm kho báu", nơi giá trị nằm ở sự tình cờ và cảm xúc khám phá.

Không gian đọc sách yên bình mang đến cảm giác hoài niệm giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Người yêu sách dành thời gian tìm kiếm những ấn phẩm phù hợp, tận hưởng trải nghiệm khác biệt chỉ có tại các hiệu sách cũ.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đằng sau mỗi hiệu sách cũ là những con người đang âm thầm gìn giữ một phần ký ức của Hà Nội. Nhiều chủ hiệu đã gắn bó với nghề hàng chục năm, dành phần lớn thời gian để thu gom, phân loại, bảo quản và tìm kiếm những đầu sách có giá trị. Công việc ấy không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng được duy trì bởi tình yêu dành cho sách và mong muốn lưu giữ những giá trị đang dần mai một.

Họ không chỉ bán sách mà còn là người kết nối tri thức. Có những độc giả tìm đến để hỏi về một đầu sách hiếm, một tài liệu lịch sử hay một cuốn từ điển đã ngừng xuất bản từ lâu. Bằng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, những người chủ hiệu có thể nhớ từng vị trí của hàng nghìn cuốn sách và sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện phía sau mỗi ấn phẩm. Chính điều đó tạo nên nét đặc biệt mà khó có nền tảng thương mại điện tử nào thay thế được.

Những cuốn sách xuất bản từ nhiều thập niên trước mang theo dấu vết của thời gian và giá trị tư liệu đặc biệt.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các hiệu sách cũ cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Hà Nội. Chúng là điểm hẹn của những người yêu sách, nơi diễn ra những cuộc trò chuyện về văn học, lịch sử, nghệ thuật hay đơn giản là chia sẻ niềm vui khi tìm được một cuốn sách yêu thích. Trong không gian nhỏ bé ấy, tri thức được lan tỏa theo cách tự nhiên và gần gũi, góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc giữa một xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ.

Giữa sự phát triển của công nghệ số, hiệu sách cũ vẫn là điểm hẹn của những người yêu sách, âm thầm gìn giữ một phần hồn phố Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Giữa sự đổi thay không ngừng của đô thị, những hiệu sách cũ vẫn âm thầm gìn giữ một phần ký ức của Hà Nội qua từng trang giấy đã úa màu thời gian. Đó không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn là không gian lưu giữ hồn phố, gìn giữ những giá trị văn hóa bền bỉ của một Thủ đô ngàn năm văn hiến. Việc trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện để các hiệu sách cũ tiếp tục tồn tại cũng chính là cách gìn giữ những mảnh ghép ký ức đô thị cho hôm nay và mai sau, để giữa nhịp sống hiện đại, Hà Nội vẫn còn những khoảng lặng đủ sức nhắc nhớ về một thành phố giàu chiều sâu văn hóa và tình yêu với sách./.

Bài, ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam