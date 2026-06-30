Cổ âm Nhã hội - nơi Ca trù vang lên trong nhịp sống trẻ

30/06/2026

Giữa nhịp sống hiện đại đầy sôi động, những giá trị văn hóa truyền thống đôi khi đứng trước nguy cơ trở nên xa lạ với thế hệ trẻ. Với mong muốn đưa nghệ thuật Ca trù đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, sự kiện trải nghiệm văn hóa “Cổ âm Nhã hội” đã mở ra một không gian giao lưu, khám phá và cảm nhận di sản theo cách mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn tinh thần của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Không gian biểu diễn Ca trù truyền thống mở đầu chương trình “Cổ âm Nhã hội” thu hút đông đảo khán giả trẻ tham dự.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khán giả chăm chú theo dõi những chia sẻ về nghệ thuật Ca trù trong không gian Nhà hát Ca trù Bích Câu.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Tại Nhà hát Ca trù Bích Câu (Bích Câu Đạo Quán), không gian của “Cổ âm Nhã hội” được tái hiện như một cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Ngay từ tên gọi, chương trình đã mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. “Cổ âm” là những thanh âm của nghệ thuật cổ truyền, đại diện cho tiếng phách, tiếng đàn đáy và giọng hát đào nương đặc trưng của Ca trù. Trong khi đó “Nhã hội” gợi lên hình ảnh những buổi tao ngộ thanh nhã của người xưa, nơi con người cùng thưởng thức nghệ thuật và chia sẻ những giá trị tinh thần sâu sắc.

Chương trình được tổ chức bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới sự quản lý của Nhà hát Ca trù Bích Câu. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn nghệ thuật mà còn là hoạt động trải nghiệm văn hóa mang tính tương tác cao. Đây là nỗ lực nhằm tạo nên cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống với thế hệ trẻ trong bối cảnh nhiều loại hình di sản đang cần được tiếp cận bằng những phương thức mới.

Diễn viên Nhà hát Bích Câu giới thiệu ý nghĩa và mục tiêu của chương trình, hướng tới việc đưa Ca trù đến gần hơn với giới trẻ.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các nghệ nhân và đào nương mang đến những tiết mục Ca trù đặc sắc trong không gian đậm nét văn hóa truyền thống.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là không gian thưởng thức các tiết mục Ca trù truyền thống. Trong tiếng đàn đáy sâu lắng, nhịp phách điểm đều và giọng hát tinh tế của các nghệ nhân, khán giả có cơ hội cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp độc đáo của loại hình nghệ thuật từng gắn bó với đời sống văn hóa Thăng Long xưa. Không còn là những khái niệm xa vời trong sách vở hay những đoạn tư liệu ngắn trên mạng xã hội, Ca trù hiện diện sống động trước mắt người trẻ bằng chính những thanh âm nguyên bản của mình.

Nhiều bạn trẻ đã tìm tới Nhà hát Ca trù Bích Câu để tìm hiểu về loại hình nghệ thuật truyền thống Ca trù.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh việc thưởng thức các tiết mục biểu diễn, người tham gia còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật Ca trù dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân và đào nương. Từ việc làm quen với nhịp phách, cách luyến láy trong lời hát đến việc cảm nhận sự hòa quyện giữa giọng ca và tiếng đàn đáy, người trẻ được tiếp cận với Ca trù bằng những trải nghiệm thực tế thay vì chỉ quan sát thụ động. Chính sự tương tác trực tiếp này đã giúp loại hình nghệ thuật vốn được xem là hàn lâm trở nên gần gũi hơn, khơi gợi sự tò mò, hứng thú khám phá và tạo nên những kết nối chân thực giữa thế hệ trẻ với di sản văn hóa dân tộc.