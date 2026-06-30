Đón 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trở về với đất mẹ

30/06/2026





Ngày 30/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ đón 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước; đồng thời đón cán bộ, chiến sĩ các Đội K70, K71 và K73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Tham dự buổi lễ có đại diện Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.

Sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường xưa trên đất Campuchia, các anh đã trở về trong vòng tay của đất mẹ. Tại nghĩa trang, trong tiếng nhạc trầm hùng và không khí thiêng liêng, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất Campuchia. Sự trở về của các liệt sĩ là niềm an ủi đối với thân nhân, đồng đội, đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lễ đón. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN