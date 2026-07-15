Khánh Hòa đưa cây nha đam trở thành nguồn hàng có tính cạnh tranh cao

Cây nha đam (còn gọi là lô hội) là một loại cây trồng chủ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh hiện có khoảng 435ha cây nha đam được trồng tập trung ở khu vực phía Nam của tỉnh. Mô hình trồng nha đam không chỉ mang lại thu nhập cho nông dân mà còn góp phần vào việc tạo việc làm và phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Cây nha đam có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của tỉnh, dễ trồng và chăm sóc, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cường hiệu quả sản xuất. Cây trồng này đã giúp nhiều nông dân địa phương thoát nghèo vươn lên khấm khá và được xác định là cây trồng hiệu quả trên vùng nắng gió.

Cây nha đam được trồng tại phường Đông Hải, Khánh Hòa. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Nông dân phường Đông Hải, Khánh Hòa chăm sóc nha đam. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Nông dân phường Đông Hải, Khánh Hòa chăm sóc cây nha đam. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Nông dân phường Đông Hải, Khánh Hòa thu hoạch nha đam. Ảnh: Công Thử - TTXVN