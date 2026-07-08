Hành trình đưa trái xoài Cù Lao Giêng vươn tầm thế giới

08/07/2026

Giữa dòng sông Tiền hiền hòa, xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) hôm nay khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn xoài xanh mướt trải dài, trĩu quả quanh năm không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cù lao mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân. Từ một vùng trồng lúa kém hiệu quả, Cù Lao Giêng đã vươn lên trở thành một trong những vùng chuyên canh xoài xuất khẩu lớn của cả nước.

Từ chuyển đổi cây trồng đến hình thành vùng xoài xuất khẩu

Khoảng hơn một thập niên trước, người dân Cù Lao Giêng chủ yếu canh tác lúa nhưng thu nhập bấp bênh. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh, nhiều hộ đã mạnh dạn lên liếp trồng xoài. Quyết định ấy nhanh chóng chứng minh hiệu quả khi cây xoài thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng phù sa và nguồn nước ngọt dồi dào. Xoài Cù Lao Giêng có chất lượng vượt trội: trái to, vỏ đẹp, vị ngọt thanh, phù hợp nhiều thị trường.

Đến nay, diện tích xoài toàn xã đạt trên 4.100ha, chiếm gần như toàn bộ diện tích trồng cây ăn trái của địa phương này. Các giống xoài chủ lực như xoài tượng da xanh, xoài ba màu, xoài cát hạt lép không chỉ phù hợp thị hiếu trong nước mà còn đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Xoài cho thu hoạch hai vụ mỗi năm, năng suất bình quân đạt từ 18 đến 25 tấn/ha. Nhờ đó, lợi nhuận mang lại từ 100 đến 220 triệu đồng/ha, thậm chí cao hơn khi giá thị trường thuận lợi. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giả, xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư máy móc, phương tiện sản xuất hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, địa phương còn từng bước hình thành vùng nguyên liệu lớn phục vụ xuất khẩu. Hàng chục mã số vùng trồng được cấp với diện tích gần 3.000ha là điều kiện quan trọng để xoài Cù Lao Giêng tham gia thị trường quốc tế.

Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị trái xoài

Bước chuyển quan trọng của ngành hàng xoài tại Cù Lao Giêng là việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết. Sự ra đời của Hợp tác xã GAP Cù Lao Giêng vào năm 2020 đã giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị khép kín.

Tham gia hợp tác xã, nông dân được hỗ trợ kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đồng thời được bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Nhờ đó, người trồng xoài không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, giảm thiểu rủi ro “được mùa mất giá”.

Nông dân địa phương thu hoạch xoài loại 1 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng, cây xoài mang lại lợi nhuận từ 100 đến 220 triệu đồng/ha mỗi năm cho bà con. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam



Hiện nay, nhiều diện tích xoài của địa phương đã đạt chứng nhận VietGAP và GlobalGAP, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Xoài Cù Lao Giêng vì thế đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Trung Quốc.

Giá xoài xuất khẩu thường cao hơn thị trường nội địa, đặc biệt đối với xoài loại 1. Nhờ đầu ra ổn định, nông dân có thể chủ động kế hoạch sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm.

Không chỉ xuất khẩu trái tươi, hợp tác xã còn đầu tư chế biến sâu với các sản phẩm như xoài sấy, nước ép, bánh tráng xoài… góp phần gia tăng giá trị và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Diện mạo nông thôn khởi sắc từ “cây tỷ phú”

Sự phát triển của cây xoài đã tạo nên những đổi thay rõ nét trong đời sống kinh tế – xã hội của Cù Lao Giêng. Từ một vùng quê thuần nông, địa phương nay trở thành khu vực sản xuất hàng hóa quy mô lớn, với hoạt động thu mua, đóng gói, vận chuyển diễn ra sôi động.

Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; đường giao thông được bê tông hóa; nhà cửa khang trang hơn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Nhiều sản phẩm từ xoài được công nhận OCOP, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Bên cạnh đó, mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái đang được đẩy mạnh. Du khách đến đây có thể tham quan vườn xoài, trải nghiệm thu hoạch và thưởng thức đặc sản ngay tại chỗ. Đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cù Lao Giêng.

Đặc biệt, việc địa phương được công nhận là xã đảo trong năm 2026 mở ra cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ đặc thù, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới.

Từ những vườn xoài trĩu quả bên dòng sông Tiền, câu chuyện của Cù Lao Giêng là minh chứng sinh động cho sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam. Khi biết tận dụng lợi thế tự nhiên, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất, người nông dân không chỉ nâng cao thu nhập mà còn đưa nông sản quê hương vươn ra thị trường thế giới./.

Bài: Trung Khánh – Ảnh: Nguyễn Luân, Lê Minh, Thông Thiện / Báo Ảnh Việt Nam