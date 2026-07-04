Cà Mau triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU

04/07/2026

Nhằm quyết tâm và chung tay cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và hướng tới xây dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng và các địa phương ven biển tại tỉnh Cà Mau đang tiếp tục phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp căn cơ nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản mang tính hủy diệt cũng được tỉnh chú trọng, coi đây là sinh kế lâu dài, bảo đảm tương lai bền vững cho hàng vạn hộ dân vùng biển.