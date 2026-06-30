Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc của nông dân Tiên Điền
Nắm bắt xu hướng về nhu cầu trái cây sạch có chất lượng cao ngày càng gia tăng, nhiều nông dân trên địa bàn xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Trong đó, mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng tại thôn Thanh Minh với diện tích 5.000m2 đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương. Với giá bán dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi vụ người dân thu lãi trên 100 triệu đồng. Bình quân mỗi năm sản xuất 2 vụ, mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 200 - 250 triệu đồng.
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
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