Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc của nông dân Tiên Điền

30/06/2026

Nắm bắt xu hướng về nhu cầu trái cây sạch có chất lượng cao ngày càng gia tăng, nhiều nông dân trên địa bàn xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống mới vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Trong đó, mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng tại thôn Thanh Minh với diện tích 5.000m2 đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại địa phương. Với giá bán dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi vụ người dân thu lãi trên 100 triệu đồng. Bình quân mỗi năm sản xuất 2 vụ, mô hình mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 200 - 250 triệu đồng.

Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc trong nhà màng tại thôn Thanh Minh, xã Tiên Điền bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Những giàn dưa lê Hàn Quốc sinh trưởng tốt trong điều kiện nhà màng, hạn chế tác động của thời tiết. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Dưa lê Hàn Quốc có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm nông nghiệp tại xã Tiên Điền. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN