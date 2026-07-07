Đà Nẵng bảo tồn và phát triển nguồn gen giống gốc sâm Ngọc Linh

07/07/2026

Mỗi năm, 200.000 cây sâm giống được cung cấp cho thị trường, góp phần hình thành vùng sản xuất dược liệu nguyên liệu, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm của ngành công nghiệp dược liệu cả nước.

Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) hiện đang quản lý hơn 50 ha rừng tự nhiên (xã Trà Linh), ở độ cao từ 1.800m so với mực nước biển, nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển nguồn gen giống gốc cây sâm Ngọc Linh. Mỗi năm, trung tâm ươm trồng được trên 200.000 cây sâm giống cung cấp cho thị trường, góp phần hình thành vùng sản xuất dược liệu nguyên liệu tập trung, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm của ngành công nghiệp dược liệu cả nước.

Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu mỗi năm ươm trồng được trên 200.000 cây sâm giống, góp phần đảm bảo nguồn cung cây giống chuẩn cho thị trường. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Một củ sâm Ngọc Linh nhiều năm tuổi ẩn mình dưới lớp thực bì của rừng tự nhiên. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Các vườn ươm sâm Ngọc Linh giống hàng ngày luôn có nhân viên kỹ thuật kiểm tra, đo đạc thông số đảm bảo môi trường phát triển tốt nhất cho cây. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN

Đỗ Trưởng