Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"

14/07/2026

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 8/7/2026 của Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn. Theo đó, lựa chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để triển khai song song. Với lợi thế vị trí cửa ngõ, hạ tầng đồng bộ và dư địa phát triển lớn, mô hình hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, chuyển đổi số toàn diện và lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo thành công. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các giá trị chủ nghĩa xã hội tại cấp cơ sở, tạo nền tảng thực tiễn để nhân rộng trên toàn Thủ đô trong giai đoạn mới. Theo Đề án, ngoài hai xã được lựa chọn thí điểm, 124 xã, phường còn lại của Hà Nội sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026.

Xây dựng mô hình xã XHCN phải bắt đầu từ con người; cán bộ không ngừng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại để tận tâm phục vụ, đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Chính quyền xã Thư Lâm trực tiếp đến từng cơ sở sản xuất để phổ biến về mô hình xã XHCN, lắng nghe và đồng hành cùng người dân trong quá trình xây dựng nếp sống văn minh, bền vững. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Xã Thư Lâm (Hà Nội) thí điểm mô hình "xã hội chủ nghĩa", tập trung xây dựng không gian văn hóa kích cầu du lịch, lấy hạnh phúc người dân làm trung tâm. Ảnh: Phan Phương – TTXVN