Mùa sen ở Hòn Khói

11/07/2026

Mỗi độ hè về, từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 hằng năm, những đầm sen ở Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đồng loạt khoe sắc. Vùng đất vốn nổi tiếng với những cánh đồng muối trắng nay được phủ thêm gam hồng dịu dàng của hoa sen, tạo nên khung cảnh thanh bình và giàu sức sống.

Mỗi độ hè về, những đầm sen ở Hòn Khói đồng loạt khoe sắc, tạo nên khung cảnh thanh bình giữa vùng ven biển Khánh Hòa.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Hoa sen bung nở rực rỡ dưới nắng gió miền biển. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Giữa nền trời trong xanh, những đóa sen vươn mình trên mặt nước, tỏa hương thơm ngát. Người dân địa phương trồng sen chủ yếu để thu hoạch đài và hạt sen, vì vậy vào mùa nở rộ, cả cánh đồng phủ kín sắc hồng, tạo nên khung cảnh đẹp mắt.

Người dân trồng sen chủ yếu để thu hoạch đài và hạt sen. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ hấp dẫn người yêu nhiếp ảnh, mùa sen Hòn Khói còn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc giữa thiên nhiên. Vẻ đẹp của những đầm sen hòa cùng nhịp sống lao động bình dị của người dân vùng ven biển đã tạo nên nét riêng cho Hòn Khói mỗi khi hè về.

Sắc sen nổi bật dưới bầu trời xanh của vùng biển Khánh Hòa. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Những chòi canh giữa đầm sen góp phần tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, yên bình của vùng quê Hòn Khói.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Những năm gần đây, mùa sen đã trở thành một điểm nhấn của du lịch sinh thái tại khu vực Đông Ninh Hòa, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và đời sống văn hóa của Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước./.

Thực hiện: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam