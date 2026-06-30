Hà Nội công bố quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

30/06/2026

Sáng ngày 29/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước chuyển chiến lược của Thủ đô từ phát triển theo chiều rộng sang mô hình dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và chủ động kiến tạo lợi thế cạnh tranh mới.

Mở ra cơ hội lịch sử, bứt phá mạnh mẽ

Tại hội nghị, thành phố đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ. Hà Nội không chỉ công bố một bản quy hoạch, mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII vào cuộc sống, đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan khu giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu tham quan hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên nền tảng Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các Nghị quyết của Quốc hội. Đồ án xác lập triết lý lấy con người làm trung tâm, lấy chiều sâu văn hóa Thăng Long - Hà Nội làm nguồn lực nội sinh. Quy hoạch định hình lộ trình phát triển đến năm 2035, 2045 và tầm nhìn sau năm 2065, hướng tới mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo có chất lượng sống hàng đầu thế giới.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch xác định 4 đột phá chiến lược:

- Hoàn thiện thể chế và tăng cường phân quyền.

- Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

- Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng.

- Phục hồi các dòng sông theo mô hình hạ tầng tích hợp đa năng.

Đặc biệt, tư duy phát triển sẽ chuyển dịch từ đơn cực sang mô hình chùm đô thị liên kết vùng, hình thành 9 cực tăng trưởng chiến lược, 9 trung tâm đa chức năng và 9 trục động lực phát triển.

Hà Nội sẽ là tâm điểm thu hút các tập đoàn toàn cầu

Hà Nội tiếp tục sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng cao.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình và kết quả cụ thể. Do đó, Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các nền tảng vững chắc để biến tầm nhìn thành hiện thực.

Quang cảnh Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Minh chứng cho sức hút đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước khi quyết định chủ trương đầu tư cho 138 dự án trong nước (với tổng vốn khoảng 3,5 triệu tỷ đồng) và thu hút dòng vốn FDI ước đạt 3,2 tỷ USD.

Đại diện các đối tác quốc tế lớn như JETRO (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Nvidia (Mỹ) đều bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào tương lai của Thủ đô. Ông Steven Trương, Phó Chủ tịch Toàn cầu của Nvidia chia sẻ, Trong hơn một năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt Nam (VRDC) đã mở rộng đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học AI tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời thu hút nhiều nhân lực xuất sắc từ các trường đại học hàng đầu, doanh nghiệp công nghệ lớn cũng như cộng đồng chuyên gia. Từ năm 2025 đến 2026, NVIDIA Việt Nam tăng trưởng khoảng 130%, trong khi trung tâm VRDC cũng tăng trưởng khoảng 90%. Ông tin tưởng Hà Nội không chỉ ứng dụng AI mà sẽ trở thành một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển AI của khu vực.

Trong khi đó, đại diện doanh nghiệp Việt Nam, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Tập đoàn FPT, cam kết sẽ xây dựng "Vườn hoa công nghệ Tây Tựu", đưa nơi đây thành điểm hội tụ nhân tài công nghệ toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác tiêu biểu trong nước và quốc tế. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đại biểu và khách mời tham quan sa bàn Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Cùng ngày, Bảo tàng Hà Nội đã mở cửa tự do phục vụ người dân tham quan không gian trưng bày quy hoạch. Bằng công nghệ trình chiếu mapping 3D, sa bàn tròn trực quan và hệ thống tra cứu hiện đại, người dân Thủ đô đã được trực tiếp trải nghiệm và hình dung rõ nét về diện mạo của một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại trong tương lai./.