Khám phá bản đồ ẩm thực đường phố Hội An

Hội An không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên cùng những nếp nhà cổ hoài niệm, vùng đất này còn được biết đến với nền văn hóa ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn bất kỳ du khách nào ghé thăm.

Trứ danh mì quảng - cao lầu

Ghé thăm Hội An không thể không nhắc đến hai đặc sản trứ danh là mì quảng và cao lầu. Theo lịch sử ghi chép, cặp đôi mì quảng và cao lầu đã xuất hiện từ thế kỷ XVI. Giai đoạn này, các thương nhân Trung Quốc và Nhật Bản thường xuyên lui tới cảng Hội An, mang theo văn hóa ẩm thực riêng của quốc gia họ, rồi dần dần tạo điều kiện cho hai món ăn này ra đời. Hai món ăn này có thể được xem là sự pha trộn giữa nền ẩm thực Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chị Nguyễn Như Hà, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh thích thú khi lần đầu được thưởng thức hai món ăn mì quảng và cao lầu. Vốn rất yêu thích sự độc đáo của những món fusion (ẩm thực kết hợp), chị Hà rất bất ngờ khi nền ẩm thực Việt đã có những món ăn sáng tạo nhưng cũng rất hài hoà hương vị từ xa xưa. Món cao lầu nổi tiếng của Hội An. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam Dạo Hội An những ngày hè, phố cổ như đẹp hơn khi những bức tường vàng được trải dài màu nắng. Những khi mỏi chân hay đơn giản muốn tìm nơi nghỉ ngơi giải khát, người dân địa phương sẽ mách về một quán nước bán thức uống thảo mộc gia truyền tên Mót, được ví như “nước thần” giải nhiệt giữa lòng phố cổ. Nước Mót được ví như “nước thần” giải nhiệt giữa lòng phố cổ. Được nấu từ hơn 10 loại thảo mộc thiên nhiên như trà xanh, cam thảo, sả, hoa cúc, hạ khô thảo, kim ngân hoa, lá sen khô... loại trà giải nhiệt này dễ uống với vị ngọt chua thanh mát, bùi nhẹ nơi hậu vị, vừa tốt cho sức khỏe. Nổi tiếng với vẻ ngoài mộc mạc mang hơi thở nhiệt đới đặc trưng, cốc trà Mót được trang trí bằng cánh hoa sen, lá trà tươi và ống hút tre mát mắt, được du khách yêu thích, nhiệt tình ủng hộ, check-in mỗi khi đến với phố cổ Hội An. Ảnh: Tripzone.vn Hấp dẫn cháo nghêu An Bàng “Đã đến Hội An là phải ghé biển An Bàng ăn cháo nghêu”, chị Lưu Hương Giang - một du khách đến từ Hà Nội vui cười khẳng định. Được nấu với đậu xanh xay nhuyễn, một miếng cháo nghêu Hội An ăn dày và đậm vị. Nghêu được sử dụng miếng to, nhiều thịt, dai mà giòn. Cùng hành phi, rau răm, tiêu xay và những gia vị bản địa khác, cháo nghêu Hội An mang đến một trải nghiệm ẩm thực khó quên. Cháo nghêu biển An Bàng. Một bát cháo nghêu tại đây có giá giao động chỉ từ 25.000 đồng. Sau một sáng tắm biển sảng khoái, ghé quán gọi một bát cháo nghêu béo bùi nạp lại năng lượng là một trong những lịch trình không thể thiếu của chị Giang mỗi khi ghé thăm “thành phố đèn lồng”. Những lò bánh mì quanh năm đỏ lửa