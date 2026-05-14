Trà sen xứ Huế

14/05/2026

Trà sen Huế là một trong những đặc sản tinh hoa nhất của đất cố đô, mang hương vị thanh khiết, quý phái còn được gìn giữ lại.

Để làm trà sen, người nghệ nhân phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ, dậy từ sáng sớm, chọn những bông hoa đúng tiêu chuẩn, khéo léo đưa từng nhúm trà nhỏ vào bông sen trắng cổ và nằm yên trong lòng hoa suốt một ngày nắng gió. Khi pha một ấm trà sen Huế, hương thơm lan tỏa dịu nhẹ, vị thanh ngọt hậu. Đây không chỉ là một thức uống, mà còn là sự kết tinh giữa thiên nhiên thanh khiết và nghệ thuật trà đạo cung đình Huế, một nét văn hóa rất riêng, thanh tao của mảnh đất này.

Trước khi pha trà sen, người nghệ nhân sẽ làm rửa sạch và làm nóng ấm chén trà. Ảnh: Văn Dũng-TTXVN