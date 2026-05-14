Cuốn hành Thủy Nguyên - món ăn dân dã mang đậm nét tinh tế của ẩm thực Hải Phòng

Nhắc tới ẩm thực Hải Phòng, nhiều người thường nghĩ ngay đến bánh đa cua, nem cua bể hay các món hải sản đặc trưng vùng đất cảng.

Tuy nhiên, ở Hải Phòng còn có một món ăn dân dã nhưng chứa đựng sự cầu kỳ và tinh tế trong cách chế biến - cuốn hành Thủy Nguyên.

Không nổi tiếng như nhiều đặc sản khác, cuốn hành Thủy Nguyên gây ấn tượng bởi sự hài hòa về màu sắc, hương vị và sự chế biến tỉ mỉ. Nhìn qua, món ăn có vẻ đơn giản, nhưng để làm nên một chiếc cuốn đúng vị, đẹp mắt và chuẩn truyền thống lại cần rất nhiều công đoạn cùng sự khéo léo của người làm.

Món ăn từ những nguyên liệu quen thuộc

Điểm đặc biệt của cuốn hành Thủy Nguyên là không sử dụng bánh đa hay bánh tráng như nhiều món cuốn khác. Thay vào đó, các nguyên liệu được sắp xếp và bó gọn bằng lá xà lách cùng hành lá chần mềm.

Món cuốn hành Thủy Nguyên gây ấn tượng bởi sự hài hòa về màu sắc, hương vị và sự chế biến tỉ mỉ. Ảnh: Vietnam+

Một chiếc cuốn truyền thống gồm đủ các nguyên liệu như xà lách, rau mùi, hành lá, thịt ba chỉ, trứng, đậu rán, tôm, giò lụa và bún. Dù đều là những nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm miền Bắc, mỗi thành phần đều có tiêu chuẩn lựa chọn riêng để tạo nên hương vị hài hòa.

Bún dùng cho món cuốn phải là loại bún sợi dài, nhỏ để khi cuốn không bị đứt gãy. Hành lá phải chọn loại tươi, thân to vừa phải để đủ độ dai khi chần qua nước nóng. Tôm thường là tôm đồng, kích thước đều nhau.

Trong khi đó, xà lách phải là loại non vừa phải, lá không quá to và không bị dập nát để tạo độ mềm và giữ được hình dáng đẹp khi cuốn. Rau mùi được chọn kỹ nhằm tạo hương thơm đặc trưng, giúp cân bằng vị béo của thịt và đậu rán.

Sau công đoạn lựa chọn nguyên liệu là quá trình sơ chế khá công phu. Đậu và trứng được rán riêng; hành lá được luộc hoặc chần nhanh để giữ màu xanh; rau rửa sạch và để ráo; giò lụa, trứng rán được thái thành từng dải đều nhau để dễ tạo hình khi cuốn.

Tinh tế từ cách cuốn đến cách trình bày

Điểm làm nên nét riêng của cuốn hành Thủy Nguyên nằm ở kỹ thuật cuốn. Người địa phương cho rằng nhìn thì đơn giản nhưng chỉ những người quen tay mới có thể tạo nên chiếc cuốn đạt chuẩn cả về hình thức lẫn độ chắc.

Một chiếc cuốn đẹp phải đảm bảo sự hài hòa màu sắc với màu trắng của bún, màu vàng của trứng rán, màu đỏ của tôm cùng sắc xanh của rau và hành lá. Lá xà lách không cuốn kín hoàn toàn mà được mở vừa đủ để “khoe” phần nhân nhiều màu sắc bên trong.

Cuốn hành là món ăn thường xuất hiện trong các dịp sum họp gia đình, bữa cỗ nhỏ hoặc bữa ăn hàng ngày ở Thủy Nguyên. Ảnh: Vietnam+

Khi cuốn, tay phải đủ chặt để các nguyên liệu kết dính, không bị rơi hay lỏng lẻo khi cầm. Tuy nhiên, nếu siết quá mạnh sẽ làm đứt sợi hành lá - phần được dùng để buộc cố định chiếc cuốn. Nút buộc cũng cần được đặt khéo léo ở giữa thân cuốn, tạo đường cong mềm mại.

Chính sự tỉ mỉ ấy khiến cuốn hành không đơn thuần là món ăn dân dã mà còn thể hiện sự khéo léo và tính thẩm mỹ trong văn hóa ẩm thực của người dân Thủy Nguyên.

Khác với nhiều món ăn đậm vị của Hải Phòng, cuốn hành mang hương vị thanh nhẹ. Khi thưởng thức, thực khách cảm nhận được vị mềm của bún, độ béo vừa phải của thịt ba chỉ, vị thơm của trứng rán, giò lụa cùng độ bùi của đậu rán. Rau thơm và hành lá giúp tổng thể món ăn trở nên hài hòa, không ngấy.

Nước chấm đi kèm thường là nước mắm pha chua ngọt theo khẩu vị địa phương, có thêm tỏi, ớt và đôi khi là chút giấm hoặc chanh để tăng vị thanh.

Điều khiến nhiều người ấn tượng là dù sử dụng khá nhiều nguyên liệu, cuốn hành vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng và dễ ăn. Đây cũng là món ăn thường xuất hiện trong các dịp sum họp gia đình, bữa cỗ nhỏ hoặc những bữa ăn gia đình ở Thủy Nguyên.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm dành cho ẩm thực truyền thống và đặc sản địa phương, món ăn này bắt đầu được nhiều du khách tìm hiểu khi đến Hải Phòng./.