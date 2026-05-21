Uống trà thưởng hương - Nét đẹp tinh tế trong văn hóa trà Việt

21/05/2026

Không ồn ào hay phô trương, văn hóa trà Việt lặng lẽ hiện diện trong từng nếp nhà, góc phố và cả những quán trà nhỏ giữa lòng đô thị. Trong dòng chảy hiện đại, nghệ thuật “thưởng hương” đang trở thành cách người Việt tìm lại sự cân bằng, nơi chén trà không chỉ để uống, mà còn để kết nối con người và gìn giữ những giá trị bền vững.

Không gian quán trà nhỏ giữa lòng Hà Nội mang đến cảm giác tĩnh lặng, an yên. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Những quán trà nhỏ và câu chuyện lớn của sự kết nối



Một buổi chiều Hà Nội, trong không gian trầm tĩnh của một quán trà nằm sâu trong con phố nhỏ, hương trà thoảng nhẹ lan trong không khí. Bàn ghế gỗ mộc, ấm đất nung, vài cành hoa tươi và tiếng nhạc nhẹ đủ để người ta chậm lại sau một ngày dài.

Không gian trà – nơi kết nối những câu chuyện và con người. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Chị Nguyễn Thanh Huyền - một trà nương lâu năm, vừa rót trà vừa chia sẻ: “Khi nhấp một ngụm trà, điều đầu tiên không phải là vị, mà là hương. Hương trà đến rất nhẹ, rồi mới đến vị chát, vị đắng hay thanh. Sau cùng là cảm xúc đọng lại”. Chị Huyền nói như thể đang kể về một hành trình cảm nhận hơn là một thức uống.

Trong không gian ấy, mỗi người khách dường như có một câu chuyện riêng. Có người tìm sự tĩnh lặng, có người gặp gỡ đối tác, bạn bè nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: chậm lại bên chén trà.

Tại quán Ái Trà, chị Bắc - chủ quán lựa chọn một hướng đi giản dị nhưng rõ ràng: giữ nguyên vẻ mộc mạc của trà Việt. “Quán sử dụng ấm Bát Tràng, bàn ghế gỗ lũa, cây xanh… để khách có cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhất”, chị Bắc chia sẻ. Trà ở đây được chọn từ các vùng nổi tiếng như: Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, những nơi lưu giữ hương vị nguyên bản của đất và khí hậu.

Mỗi chén trà mang một sắc thái khác nhau nhưng điều đọng lại không chỉ là vị ngọt hậu mà là cảm giác thư thái lan tỏa.

Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ uống trà, khách còn được trực tiếp trải nghiệm cách pha trà. Từ nước đầu ở nhiệt độ cao khoảng 95 độ, khi lá trà nở bung, đến những lần rót tiếp theo, mỗi chén trà mang một sắc thái khác nhau. Nhưng điều đọng lại không chỉ là vị ngọt hậu mà là cảm giác thư thái lan tỏa. Từ chén trà đời thường đến chiều sâu văn hóa

Ở Việt Nam, trà không chỉ xuất hiện trong những không gian tinh tế mà còn hiện diện ở mọi ngóc ngách đời sống. Từ những buổi đàm đạo trang trọng đến ly trà đá vỉa hè quen thuộc, trà trở thành một phần của nhịp sống, giản dị nhưng bền bỉ.



Theo nghệ nhân trà Nguyễn Ngọc Tuấn, ngày nay giới trẻ đang quan tâm nhiều hơn đến trà, dù cách tiếp cận có phần hiện đại hơn. Tuy vậy, cốt lõi văn hóa trà Việt vẫn được gìn giữ: sự giản dị, dung hòa và coi trọng con người hơn hình thức.



Người Việt xưa đúc kết nghệ thuật thưởng trà qua sáu yếu tố: “Nhất nước, Nhì trà, Tam pha, Tứ ấm, Ngũ trạch, Lục nhạc”. Trong đó, “trạch” là không gian, có thể là hiên nhà, mái đình hay góc chùa tĩnh lặng; còn “nhạc” là âm thanh của thiên nhiên, của đời sống. Tất cả hòa quyện để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn.

Người pha trà giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ hiểu trà, mà còn biết chọn nước, chọn ấm, chọn không gian và thời điểm. Bởi “nước là mẹ của trà”, và chỉ khi nước phù hợp, hương vị trà mới được đánh thức trọn vẹn.

Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa trà Việt có lịch sử lâu đời, xuất hiện trong thơ ca từ thời Lý (1010 - 1225) và tồn tại qua nhiều hình thức: từ trà dân gian đến trà của giới trí thức. Dù có những ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác, trà Việt vẫn giữ nét riêng: không quá cầu kỳ, không ràng buộc bởi nghi thức, mà thiên về sự tự nhiên và cảm nhận.

Không gian bài trí Trà Việt. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, bên cạnh trà truyền thống, nhiều loại trà ướp hương như hoa nhài, hoa sen hay trà trái cây được ưa chuộng, tạo thêm chiều sâu cảm xúc cho người thưởng thức. Nhưng dù thay đổi thế nào, tinh thần cốt lõi vẫn không đổi: uống trà để kết nối với người khác và với chính mình.

Chén trà vì thế không chỉ là một thức uống. Đó là khoảng lặng giữa nhịp sống, là nơi con người tìm lại sự cân bằng. Như làn hương nhẹ lan tỏa, văn hóa trà Việt không phô trương nhưng đủ sâu để ở lại trong ký ức, trong cảm xúc và trong cách người Việt sống mỗi ngày./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

