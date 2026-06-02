Gà mọ - món ăn lạ của người Thái ở Sơn La

02/06/2026

Nếu có dịp đến với mảnh đất Sơn La cách Thủ đô Hà Nội hơn 300km về phía Tây Bắc, băng qua những vạt sương mờ bồng bềnh và những đồi chè xanh ngút ngàn, thứ giữ chân du khách không chỉ là điệu xòe hoa nồng say, mà còn là hương vị ẩm thực độc đáo của đồng bào nơi đây. Giữa bản hòa tấu hương vị của thịt trâu gác bếp, pa pỉnh tộp (cá nướng) hay gà nướng mắc khén đã quá quen thuộc, có một thức quà di sản âm thầm hơn, tinh tế hơn và mang đậm tính gắn kết cộng đồng mà phải ai may mắn lắm mới được thưởng thức. Đó chính là Gà mọ, một món ăn gói trọn cả hương rừng của người Thái ở vùng Tây Bắc.

Món Gà mọ hấp dẫn với lớp bột nếp chín dẻo quánh, ôm trọn lấy thịt gà mềm rục và hoa chuối đậm đà.

Người Thái vốn nổi tiếng với tư duy ẩm thực mộc mạc nhưng đầy khoa học, tận dụng tối đa những sản vật của tự nhiên để cân bằng dinh dưỡng và tạo ra những món ăn có tính chữa lành. Gà mọ (tiếng Thái gọi là Cai mọ) chính là một minh chứng điển hình. Tên gọi của món ăn gợi lên sự tò mò, bảng lảng như chính sương mây Tây Bắc, nhưng ẩn sau cái tên giản dị ấy lại là cả một quy trình chế biến đầy nghệ thuật, đòi hỏi sự kiên nhẫn và bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái đảm đang.

Để có được một gói gà mọ đạt chuẩn, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng. Gà phải là giống gà đồi nuôi thả tự nhiên, mỏ sắc, chân nhỏ, thịt chắc và ngọt đậm. Hoa chuối rừng phải chọn loại còn tươi nguyên, mới hái trên rừng về. Đặc biệt, linh hồn kết dính toàn bộ tác phẩm ẩm thực này chính là những hạt ngọc của trời, đó là gạo nếp nương, thứ gạo thấm đẫm sương núi và nắng ngàn, sau khi ngâm đủ giờ sẽ được giã nhuyễn bằng cối đá thành một loại bột mịn màng, dẻo quánh.



Sự cầu kỳ của món gà mọ nằm ở chỗ, nó không chuộng cái nhanh, cái vội của đời sống hiện đại. Sau khi thịt gà được xào se mặt để giữ nguyên nước ngọt bên trong, người đầu bếp nấu bắt đầu công đoạn trộn đều tất cả nguyên liệu cùng các gia vị đặc trưng gồm mắc khén, hạt dổi, thì là, sả, ớt... Hỗn hợp này được gói ghém cẩn thận vào những phiến lá dong xanh thẫm, dai và thơm nhẹ. Cách gói đòi hỏi sự khéo léo để bột nếp khi chín nở ra không làm bung rách lá, nước ngọt từ thịt không bị rò rỉ ra ngoài.

Thịt gà được chia thành những miếng vừa ăn. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Từng gói gà mọ được xếp vuông vắn vào chõ gỗ, loại chõ truyền thống khoét từ thân cây của người Thái. Quá trình đồ gà kéo dài từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ trên bếp củi đỏ lửa. Lửa không được quá to làm cạn nước, cũng không được quá nhỏ khiến bột nếp bị sượng. Dưới tác động của hơi nước, bột nếp nương tan chảy, tựa như một dải lụa mịn bao bọc lấy từng thớ thịt gà, thấm hút trọn vẹn vị chát nhẹ nhưng ngọt hậu của hoa chuối rừng và hương tinh dầu của các loại rau thơm. Gà chín, khi những sợi lạt tre được tháo ra, lớp lá dong từ từ hạ xuống, một làn khói nghi ngút mang theo mùi thơm nồng nàn của mắc khén, hạt dổi lập tức đánh thức mọi giác quan của người thưởng thức. Gà mọ hiện ra với lớp ngoài dẻo quánh, mịn màng như thạch nhưng lại mềm mại, ấm áp. Xắn một miếng gà cho vào miệng, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hoàn hảo: vị béo ngậy, ngọt lịm của thịt gà đồi đã chín mềm đến độ, vị bùi, giòn sần sật của hoa chuối, cái dẻo thơm quyến rũ của nếp nương vùng cao và chút tê tê, ấm nóng đặc trưng của gia vị đại ngàn. Món ăn này khi thưởng thức cùng một chõ xôi nếp nương nóng hổi hay một bát cơm tẻ đầu mùa giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì không gì bằng.

Món gà mọ nóng hổi với làn khói thơm quyện hòa giữa mùi lá dong chín, hương mắc khén và sả.

Gà mọ không chỉ là một món ăn, đó là câu chuyện về tình yêu đất đai, là sự trân trọng sản vật bản địa và là nét văn hóa của người Thái ở Sơn La. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, việc gìn giữ và thưởng thức một món ăn đòi hỏi nhiều giờ đồng hồ tỉ mẩn như gà mọ chính là cách mà người vùng cao lưu giữ phần hồn cốt linh thiêng của dân tộc mình qua bao thế hệ./.

Để thưởng thức món ăn hấp dẫn, độc lạ này, ngoài những dịp đi du lịch đến bản người Thái ở Sơn La, tại Hà Nội bạn cũng có thể tìm thấy ở địa chỉ: Bản Quán số 2 Đường Thành, Cửa Đông, Hà Nội - Hotline: 0789818284



Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam





