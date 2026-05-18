Cốm dẹp: "Hạt ngọc trời" thắt chặt tình phum sóc cuả người Khmer

18/05/2026

Cốm dẹp là món ăn truyền thống trong hầu hết các dịp lễ lớn của đồng bào người Khmer Nam Bộ.

Quá trình làm ra món cốm dẹp qua nhiều công đoạn từ thu hoạch nếp, đến rang, giã, sàng sảy …, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người, vì vậy đây được xem là món ăn mang tính gắn kết cộng đồng cao. Ở các lễ hội lớn của đồng bào Khmer Cần Thơ, hoạt động làm cốm dẹp được phục dựng, trình diễn bởi các nghệ nhân như sự tiếp nối, lưu giữ, quảng bá nghề truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ qua nhiều thế hệ.

Vị Achar, người lớn tuổi trong phum, sóc thực hiện nghi thức "đút cốm dẹp". Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Món cốm dẹp là món ăn truyền thống trong hầu hết các dịp lễ lớn của đồng bào người Khmer. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN