Giò chả Ước Lễ - Gói trọn hương vị Việt

03/05/2026

Nằm bên dòng sông Nhuệ, làng Ước Lễ (xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội) từ lâu nổi tiếng với nghề làm giò chả. Trải qua gần 500 năm, nghề truyền thống nơi đây không chỉ là sinh kế mà còn kết tinh tinh hoa ẩm thực Việt, nơi mỗi khoanh giò, miếng chả đều gói ghém giá trị văn hóa và cái tâm của người thợ.



Theo nghệ nhân Nguyễn Đức Bình, người đã hơn 40 năm mang giò, chả Ước Lễ vươn ra thị trường trong và ngoài nước, điểm đặc biệt của giò chả Ước Lễ nằm ở sự khắt khe trong lựa chọn nguyên liệu. Người thợ chỉ sử dụng thịt tươi “nóng” để giữ độ kết dính tự nhiên, tạo nên khoanh giò lụa có màu hồng nhạt, bề mặt mịn với những lỗ nhỏ li ti đặc trưng.

Vị giò Ước Lễ thanh ngọt, quyện hương lá chuối, trong khi chả quế nổi bật với lớp vỏ vàng óng, thơm nồng, mềm ngọt bên trong. Chính sự hài hòa ấy đã làm nên một chuẩn mực hương vị mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt.

Không chỉ bó hẹp trong không gian làng, người Ước Lễ từ lâu đã mang nghề đi khắp mọi miền và ra cả nước ngoài. Ở đâu có cộng đồng người Việt, ở đó có giò chả Ước Lễ như một cách gìn giữ và lan tỏa hương vị quê hương.

Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề vẫn kiên định với chất lượng và uy tín. Mỗi khoanh giò không chỉ là một món ăn, mà còn là câu chuyện về lịch sử, về đạo đức nghề và về một hương vị Việt được gói trọn qua thời gian./.

Bài: Thanh Giang - Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam