Ẩm thực Việt - Cầu nối văn hóa, động lực phát triển

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị món bánh mỳ phục vụ khách tham quan tại Công viên Francisco Miranda, thủ đô Caracas, Venezuela. Ảnh tư liệu: ĐSQ cung cấp

Ẩm thực Việt Nam - Nét tinh tế, bản sắc và sức hút toàn cầu

Nói đến ẩm thực Việt Nam là nói đến hàng trăm món ăn gây ấn tượng với du khách trong và ngoài nước, tiêu biểu như: phở, bún chả (Hà Nội), bún bò Huế, cơm tấm (Thành phố Hồ Chí Minh), bánh xèo, nem rán, bún đậu mắm tôm, canh chua cá lóc (miền Tây)… Mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về vùng đất, lịch sử và tư duy của người Việt. Ẩm thực Việt được đánh giá là “ngon và lành”, chú trọng sự cân bằng âm - dương và dinh dưỡng. Những bữa ăn gia đình không chỉ là sinh hoạt thường nhật mà còn là nơi gắn kết, thể hiện tình yêu thương. Vì vậy, ẩm thực trở thành “sứ giả” văn hóa, góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách và định vị thương hiệu quốc gia.

Chính vì lẽ đó, những năm gần đây, ẩm thực Việt liên tục được xướng tên tại các giải thưởng uy tín. Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) đã vinh danh Việt Nam là “Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2025”; Hà Nội được trao danh hiệu “Thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025”; trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh được tạp chí Time Out xếp thứ 4 trong danh sách 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới.

Nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài cho rằng các món ăn và đồ uống trong nước có giá rẻ hơn đáng kể so với nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phát triển.

Anh Hoàng Minh - người quê ở Thành phố Hải Phòng, đã sinh sống và làm việc tại Đức hơn 30 năm - chia sẻ: “Dẫu xa quê hương, nhưng tôi và gia đình ở Đức luôn nhớ về các món ăn Việt Nam và thừa nhận rằng món ăn Việt rất ngon mà giá cả phải chăng. Từ bát canh cua, cá kho tương, đĩa bún chả, cốm nếp non mùa thu đến ly cà phê sữa đá vỉa hè đều được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon với những cách thức rất riêng. Chính những món ăn ấy khiến tôi, cũng như nhiều người Việt ở nước ngoài, luôn hướng về Tổ quốc và tích cực quảng bá văn hóa, đặc biệt là ẩm thực, đến bạn bè quốc tế”.

Anh Vũ Hoàng Hải, chủ cơ sở thắng cố ngựa tươi tại Sa Pa (Lào Cai), cho rằng anh rất coi trọng ẩm thực vùng cao, trong đó có món thắng cố, và mong muốn truyền tải thông điệp về giá trị của những sản phẩm văn hóa, đặc sản vùng cao được làm từ nguyên liệu tươi, tự nhiên, quy trình chọn lọc kỹ lưỡng, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các giá trị văn hóa bản địa được đưa ra khỏi không gian truyền thống để giới thiệu rộng rãi hơn, thắng cố cũng bước vào hành trình mới. Món ăn xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, lễ hội, không gian du lịch với những điều chỉnh phù hợp với điều kiện vệ sinh và thói quen ẩm thực đương đại.

Theo các nhà nghiên cứu, sự đa dạng vùng miền chính là minh chứng rõ nét cho chiều sâu của ẩm thực Việt Nam. Ở miền Bắc, những món ăn như phở hay bún chả nổi bật với vị thanh nhẹ, nước dùng trong và cách nêm nếm tinh tế, phản ánh lối sống chừng mực, kín đáo của con người nơi đây. Một bát phở Hà Nội, với nước dùng được ninh từ xương trong nhiều giờ, kết hợp cùng bánh phở mềm và thịt bò tươi, không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa được thế giới công nhận.

Trái lại, miền Trung mang đến những hương vị đậm đà, cay nồng. Tiêu biểu là bún bò Huế với sắc đỏ hấp dẫn và mùi thơm đặc trưng của sả, mắm ruốc - gợi lên sự mạnh mẽ, chịu thương chịu khó của con người vùng đất này. Trong khi đó, miền Nam chinh phục thực khách bằng sự phong phú và vị ngọt dịu, như cơm tấm với sườn nướng thơm lừng hay canh chua cá lóc thanh mát, phản ánh thiên nhiên trù phú và tính cách phóng khoáng.

Ẩm thực trở thành “đòn bẩy” phát triển du lịch

Lễ hội hấp dẫn giới trẻ "săn" món ngon đặc sản địa phương tại khu du lịch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2026 với chủ đề "Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam", ngày 26/3/2026. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai), Lào Cai sở hữu nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó ẩm thực phong phú và đa dạng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch vùng cao Tây Bắc. Những năm gần đây, công tác bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch luôn được quan tâm, tạo cơ hội để văn hóa ẩm thực lan tỏa mạnh mẽ hơn.