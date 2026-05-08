Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026: Nhiều hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, những tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó du lịch giữ vai trò động lực quan trọng. Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt người, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế đạt gần 3,4 triệu lượt, tăng 24,9%.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua, Đà Nẵng nằm trong nhóm địa phương có lượng khách và doanh thu du lịch cao nhất cả nước với khoảng 1,46 triệu lượt khách, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu ước đạt khoảng 5.700 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 diễn ra từ ngày 20 - 24/5 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường biển Tam Thanh cùng một số địa điểm trên địa bàn thành phố. Lễ hội năm nay được mở rộng quy mô với hơn 100 gian hàng, 70 gánh ẩm thực đường phố cùng nhiều hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình diễu hành “Gánh vị Đà Nẵng” diễn ra chiều 20/5 dọc bãi biển Phạm Văn Đồng, tái hiện không gian ẩm thực đường phố và văn hóa miền Trung. Lễ khai mạc được tổ chức tối 21/5 tại Công viên Biển Đông với chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn ẩm thực.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như không gian “Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng”, khu check-in “Sắc màu xứ Quảng”, Beer Fest Night, đại nhạc hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Karik, Orange và DJ Mie. Bên cạnh đó, thành phố cũng giới thiệu chuỗi chương trình Danang Food Tours 2026 gồm các tour trải nghiệm ẩm thực tại Đà Nẵng, Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ và Đại Lộc nhằm phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa và di sản vùng miền.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và trải nghiệm du lịch; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến ẩm thực hàng đầu khu vực.