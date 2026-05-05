Được làm từ gạo, bánh cuốn Cao Bằng có hương vị dẻo, thơm giữ nguyên hương vị hạt gạo vùng cao. Để làm ra món này, gạo dẻo hoặc khô đều không tạo ra được bột bánh ưng ý. Gạo được ngâm và vo sạch rồi nghiền thành bột loãng để tráng bánh. Bột ngon là bột đáp ứng được độ sánh, dẻo. Bánh thường được tráng khi khách vào quán gọi, chủ quán mới bắt đầu nhanh tay tráng bột trên khuôn và cuốn bánh với vỏ bánh dày dặn, bên trong là ăm ắp nhân thịt trộn lẫn với mộc nhĩ.



Điểm đặc biệt mang lại hương vị riêng cho bánh cuốn Cao Bằng là nước chấm ăn kèm. Nếu như bánh cuốn người Hà Nội thường với nước mắm pha tỏi ớt thì bánh cuốn Cao Bằng lại được dùng với nước canh xương có vị ngọt thanh, thêm chút hành hoa và vài thìa thịt băm nhuyễn.Thông thường một suất bánh cuốn Cao Bằng đầy đủ có giá 40-50 nghìn đồng, gồm những chiếc bánh đều có phần vỏ bánh dày dặn nhân thịt, có thể ăn cùng với bánh cuốn trứng béo ngậy và giò đã nóng hổi trong bát canh xương với vị ớt của măng ngâm mắc mật khiến ai tới đây ăn cũng ấn tượng.Có thể nói, chỉ là món ăn đơn giản nhưng bánh cuốn Cao Bằng là đặc sản đáp ứng được tiêu chí ngon, bổ, rẻ cho những du khách khi đến du lịch và trải nghiệm văn hóa ẩm thực vùng cao./.