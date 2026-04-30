Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền quốc gia

Dự án Bảo tàng Trường Sa được xây dựng tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (tiếp giáp với Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma hiện nay). Quy mô dự án có tổng diện tích dự án khoảng 17.100 m3; tổng mức đầu tư 299,7 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ tài trợ của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Bảo tàng Trường Sa được xây dựng theo kiến trúc thông qua thi tuyển và đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trước đó mang biểu tượng "cánh buồm hòa bình" (phương án có mã dự thi HD01 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HUNI Việt Nam). Dự án sau khi hoàn thành sẽ được Công ty Cổ phần Vinhomes bàn giao toàn bộ cho UBND tỉnh Khánh Hòa (hoặc đơn vị được chỉ định) quản lý, vận hành theo quy định. Dự kiến thời gian xây dựng hoàn thành dự án này trong quý 1/2028.

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, lễ khởi công hôm nay không chỉ bắt đầu một công trình mà còn là sự trân trọng những hi sinh xương máu của cha anh. Khi hoàn thành, bảo tàng sẽ là "địa chỉ đỏ" lưu giữ, trưng bày các hiện vật, tư liệu về quần đảo Trường Sa, đồng thời tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, bảo tàng trở thành một điểm nhấn văn hóa - lịch sử đặc sắc; góp phần thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương; trở thành niềm tự hào chung của nhân dân cả nước mỗi khi hướng về biển đảo quê hương. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa cam kết luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Phối cảnh bên ngoài Bảo tàng Trường Sa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị về "xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương. Nghị quyết này cũng xác định xây dựng "Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa vui mừng cho biết, sự kiện khởi công Bảo tàng Trường Sa diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Trường Sa. Điều này có ý nghĩ thiêng liêng và xúc động đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc Trường Sa.

Bảo tàng Trường Sa vừa là nơi lưu trữ những tài liệu, tư liệu quý báu về quá trình chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng vừa thể hiện sinh động tình cảm, tấm lòng của nhân dân cả nước dành cho nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc. Đây là nguồn động viên to lớn giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với những cống hiến thầm lặng của các thế hệ anh đi trước và niềm tin yêu của nhân dân cả nước dành cho đặc khu Trường Sa.

Phối cảnh khu trưng bày bên trong Bảo tàng Trường Sa. Ảnh: Xuân Triệu/ TTXVN

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đã thu thập, lập danh mục 1.154 hình ảnh, tài liệu, tư liệu, hiện vật liên quan đến Trường Sa; trong đó có 426 file hình ảnh, 206 danh mục tài liệu hiện vật, 114 danh mục tư liệu, 28 danh mục hiện vật, 40 danh mục phim tài liệu và 340 hình ảnh chưa có file./.