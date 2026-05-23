Giải thưởng Dế Mèn 2026: Lan tỏa khát vọng sáng tạo cho thiếu nhi

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo nhân dân Lê Quốc Minh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Về phía Thông tấn xã Việt Nam có Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Ban Lãnh đạo TTXVN, Báo Thể thao Văn hóa; Đại sứ Truyền cảm hứng của Giải thưởng, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư; Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trưởng Ban Giám khảo và đại diện gia đình cố Nghệ sĩ Nhân dân, Họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Thế giới tuổi thơ qua các tác phẩm của cố NSND Ngô Mạnh Lân”. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

* Hiệp sĩ Dế Mèn vinh danh họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Giải thưởng Lớn “Thành tựu trọn đời - Hiệp sĩ Dế Mèn” vinh danh cố Phó Giáo sư, Tiến sĩ, họa sĩ, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân, vì những cống hiến trọn đời cho nghệ thuật thiếu nhi với những tác phẩm kinh điển, “sống mãi với thời gian” như: “Chuyện Ông Gióng”, “Mèo con”, “Trê Cóc”... và đặc biệt là những bức tranh minh họa để đời truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký”.

Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân sinh năm 1934 tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì (cũ), Hà Nội. Ông mất ngày 15/9/2021. Ông tham gia khóa học đầu tiên của Trường Mỹ thuật Việt Nam ở chiến khu Việt Bắc do họa sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách. Ông từng phục vụ trong quân đội, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và có hơn 100 bức ký họa kháng chiến mang phong cách riêng, được ví như một bảo tàng lịch sử và nghệ thuật về Điện Biên Phủ.

Năm 1962, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên bang Xô Viết - VGIK với tấm bằng đỏ xuất sắc, Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân trở về nước và được phân công về Xưởng phim Hoạt họa và búp bê Việt Nam (nay là Hãng phim Hoạt hình Việt Nam). Thời điểm này, phim hoạt hình Việt Nam mới ở tuổi lên 2. Sau bộ phim hoạt hình đầu tiên của điện ảnh Việt Nam "Đáng đời thằng Cáo" (1960), rồi bộ phim cắt giấy "Con một nhà" (1961 - đạo diễn Trương Qua) và phim búp bê "Chú Thỏ đi học" (1962 - đạo diễn Nguyễn Tích), Nghệ sĩ Nhân dân Ngô Mạnh Lân bắt đầu sự nghiệp làm phim hoạt hình của riêng mình bằng bộ phim Một ước mơ (1963). Kể từ đây, ông trở thành cánh chim đầu đàn của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, góp phần đưa Hãng phim và tầm vóc phim hoạt hình Việt Nam lên tầm cao mới lúc bấy giờ.