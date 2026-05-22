Đồng Tháp bảo tồn đa dạng sinh học ở các vùng đất ngập nước

22/05/2026

Toàn tỉnh Đồng Tháp có diện tích rừng hơn 8.000ha với các khu vực có hệ sinh thái đất ngập nước là Vườn Quốc gia Tràm Chim, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, Khu di tích Xẻo Quýt, Khu di tích Gò Tháp và Rừng tràm Gáo Giồng. Đồng Tháp xác định đa dạng sinh học là tài sản vô giá của quốc gia và của địa phương, là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững nên tỉnh đang ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước và công tác bảo tồn gắn liền với sử dụng bền vững.

Đàn cò trắng xuất hiện ở khu đất ngập nước của Vườn Quốc gia Tràm Chim. Ảnh: Nhựt An - TTXVN