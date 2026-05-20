Phú Thọ - Giữ hồn di sản giữa nhịp sống hiện đại

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc hoàn thiện quy hoạch, tu bổ di tích đến đẩy mạnh xã hội hóa và gắn bảo tồn với phát triển du lịch, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ đang tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Đội tế xã Hy Cương thực hiện nghi thức tế truyền thống tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

* Hệ thống di sản phong phú

Theo số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, có gần 3.000 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong số này, có 1.162 di tích đã được xếp hạng theo quy định, bao gồm: 6 di tích quốc gia đặc biệt, 176 di tích cấp quốc gia cùng 980 di tích cấp tỉnh. Song song với hệ thống di tích, tỉnh cũng là nơi lưu giữ bảo quản 6 bảo vật quốc gia cùng hàng chục nghìn di vật, cổ vật, bảo vật quý giá hiện đang được trưng bày, lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và hệ thống các bảo tàng, nhà truyền thống tư nhân trên địa bàn.

Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đi vào chiều sâu, Phú Thọ đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế, chính sách, nghị quyết mang tính chiến lược. Tiêu biểu như Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ các di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chống xuống cấp di tích giai đoạn 2021 - 2025; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ; Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác gắn với “Nền văn hóa Hòa Bình”.

Nhờ các cơ chế này, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã huy động các nguồn lực để triển khai tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho gần 250 lượt di tích lịch sử - văn hóa với tổng kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng; đồng thời tiến hành bảo tồn, phục dựng thành công hơn 40 di sản văn hóa phi vật thể.

Bà Trần Thị Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, quan điểm quản lý di tích của địa phương hiện nay đã có sự thay đổi căn bản. Việc quản lý không đơn thuần dừng lại ở việc bảo vệ nguyên trạng, mà còn là một quá trình liên tục bao gồm nghiên cứu, đánh giá toàn diện các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật. Từ những kết quả nghiên cứu đó, ngành Văn hóa phối hợp với các địa phương xây dựng phương án bảo tồn, tôn tạo phù hợp. Việc tập trung lập quy hoạch tổng thể, xây dựng hồ sơ khoa học chi tiết được xác định là khung pháp lý, là cơ sở cốt lõi để các hoạt động tu bổ, tôn tạo bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa, giữ gìn tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích.

Theo bà Trần Thị Minh Lợi, nếu như giai đoạn trước đây, công tác bảo tồn ở một số nơi còn mang tính thụ động, chủ yếu tập trung vào việc giữ lại cái cũ thì hiện nay, công tác này đã hướng đến việc làm sống lại các giá trị của di tích trong không gian đời sống đương đại. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể không tồn tại tách biệt với cộng đồng mà đang trở thành không gian sinh hoạt văn hóa chung, là nơi kết nối các thế hệ, thực hiện chức năng giáo dục truyền thống và trở thành nguồn tài nguyên quan trọng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch.