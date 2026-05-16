Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam hướng tới mô hình đào tạo nhân tài quốc gia theo chuẩn quốc tế

16/05/2026

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong hai trường mới được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đề án phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Đây được xem là bước đi tiên phong trong đổi mới mô hình trường chuyên, hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực và nhân tài cho đất nước trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Nhà trường đặt mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh. Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, không chỉ dừng ở công cụ giao tiếp mà trở thành phương tiện để học sinh nghiên cứu, viết luận học thuật, thuyết trình, tranh biện và tiếp cận tri thức toàn cầu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Với bề dày thành tích và nền tảng đã được gây dựng trong hành trình hơn 40 năm phát triển và trưởng thành được xem là tiền đề quan trọng để trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam bước vào giai đoạn chuyển đổi theo mô hình trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN