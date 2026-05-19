Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý với 3 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục cổ vũ nhân dân cả nước thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Huế trong "Ngày hội non sông".



Lãnh đạo thành phố Huế tham quan triển lãm. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Triển lãm tái hiện từng chặng đường lịch sử cách mạng của Quốc hội Việt Nam - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Người không chỉ là kiến trúc sư mà còn là linh hồn của Quốc hội trong việc tăng cường hoạt động và phát huy vai trò của cơ quan quyền lực tối cao qua các giai đoạn lịch sử cách mạng.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Triển lãm cũng phản ảnh những đóng góp bền bỉ, đầy trách nhiệm của nhân dân thành phố Huế trong các cuộc Tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, từ “Ngày hội non sông” đầu tiên ngày 6/1/1946 những ngày đầu gian khó của cách mạng đến giai đoạn xây dựng, đổi mới và hội nhập.

Người dân tham quan triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm”. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cho biết, những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu không chỉ là minh chứng lịch sử mà còn là ký ức sống động về một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc. Từ những câu chuyện lịch sử, Triển lãm “Ngày hội non sông - Lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm” tiếp tục khẳng định: quyền làm chủ của nhân dân là giá trị xuyên suốt, được vun đắp và phát huy qua từng giai đoạn lịch sử. Những lá phiếu hôm nay là sự tiếp nối truyền thống dân chủ, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Đối với Huế, đó còn là động lực để phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, mở ra kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách quan trọng vì sự phát triển bền vững và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Triển lãm mở cửa miễn phí, đón người dân, du khách tới tham quan đến ngày 30/8./.