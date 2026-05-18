Về trường Dục Thanh nhớ Bác

Những ngày này, không gian ngôi trường xưa bên dòng sông Cà Ty trở nên trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động khi dòng người từ nhiều địa phương tìm về “địa chỉ đỏ” gắn với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Trường Dục Thanh nay là Khu di tích Dục Thanh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Từ sáng sớm đến chiều muộn, liên tiếp nhiều đoàn khách nối đuôi tìm về khu di tích để thực hiện các nghi lễ báo công, sinh hoạt chính trị, hành trình về nguồn và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người ấy có những đoàn học sinh, sinh viên; những cựu chiến binh lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ Bác hay những gia đình đưa con em đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc. Nhiều người không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến nơi Bác từng sống và giảng dạy trong giai đoạn đặc biệt quan trọng trước hành trình lịch sử năm 1911.

Theo tư liệu lịch sử lưu giữ tại Khu di tích Dục Thanh, tháng 9/1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến Phan Thiết và tham gia giảng dạy tại trường Dục Thanh khi vừa tròn 20 tuổi.

Là giáo viên trẻ nhất trong số 7 thầy giáo của trường thời điểm đó, thầy giáo Nguyễn Tất Thành phụ trách lớp Nhì, giảng dạy môn thể dục, thể thao và trợ giảng các môn Quốc ngữ, Pháp ngữ, Hán ngữ. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành rất yêu quý học trò, nhiệt tình truyền dạy cho các em tình yêu quê hương đất nước, nòi giống tổ tiên và những suy nghĩ về vận mệnh đất nước.

Quãng thời gian lưu lại ở Phan Thiết cũng là giai đoạn Người nghiên cứu sách báo, tìm hiểu tư tưởng tiến bộ của nhân loại để chuẩn bị cho hành trình lịch sử ra đi tìm đường cứu nước. Thời gian rảnh rỗi, thầy giáo Nguyễn Tất Thành lại chăm sóc cây cối trong vườn. Người còn học hỏi ngư dân địa phương cách đánh bắt cá, xác định phương hướng khi đi biển, cách chống say sóng khi đi tàu…

Khuôn viên bên trong Khu di tích Dục Thanh. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời mái trường Dục Thanh để vào Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Mái trường cổ kính, hàng cây xanh mát, giếng nước xưa cùng nhiều hiện vật gắn với thời gian Người sống và dạy học tại đây như Ngọa du sào, Nhà ngư, bộ bàn ghế giảng bài, tủ sách, bộ ván gỗ nghỉ ngơi… vẫn được gìn giữ cẩn trọng. Đặc biệt, cây khế trong sân trường từng được thầy giáo Nguyễn Tất Thành chăm sóc đến nay vẫn xanh tốt, cho trái quanh năm, trở thành hình ảnh gợi nhiều xúc cảm đối với du khách khi ghé thăm.

Anh Nguyễn Anh Vũ, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Điều khiến anh xúc động nhất khi đến khu di tích là sự giản dị của không gian nơi Bác từng sống và làm việc. Hành trình về thăm nơi Bác từng dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp sinh nhật Người. Qua từng hiện vật và câu chuyện được lưu giữ, anh cảm nhận rõ hơn về nhân cách sáng ngời, cuộc đời giản dị nhưng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chị Lê Ngọc Quỳnh, đến từ Đồng Nai cảm nhận: Đến nơi đây, chị như được sống chậm lại giữa không gian trầm mặc, yên bình mà trang nghiêm của ngôi trường Dục Thanh. Đây là dịp để chị lắng lòng, nhìn lại lịch sử dân tộc, thấm thía hơn đức hy sinh lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó nhắc nhở bản thân sống trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước và trân trọng những giá trị của hòa bình hôm nay.

Đoàn viên thanh niên tìm hiểu thông tin về Ngọa du sào, nơi Bác từng làm việc khi dạy học ở trường Dục Thanh. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN

Không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật, tư liệu gắn với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Khu di tích Dục Thanh còn là điểm đến giàu giá trị giáo dục truyền thống đối với nhiều thế hệ trẻ.

Đối với đoàn viên Phạm Thị Cẩm Duyên, sinh viên Trường Đại học Phan Thiết, khoảnh khắc được đón nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường ngay tại Khu di tích Dục Thanh là niềm vinh dự đặc biệt và đầy xúc động.

Em Cẩm Duyên chia sẻ: Khi đứng giữa không gian lưu giữ dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, em càng thấm thía hơn cuộc đời giản dị, đức hy sinh lớn lao cùng khát vọng cháy bỏng về độc lập dân tộc mà Người đã dành trọn đời theo đuổi. Chính những giá trị ấy đã tiếp thêm cho em ý chí, nghị lực, hun đúc lòng yêu nước và khát vọng cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Triển lãm chuyên đề “Bên ta như có Bác” tại Khu di tích Dục Thanh thu hút các học sinh. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Những ngày tháng Năm, lượng khách tăng cao khiến công tác đón tiếp, phục vụ tại khu di tích trở nên tất bật hơn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận vẫn nỗ lực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ người dân và du khách.

Trong khuôn viên khu di tích, cây xanh được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận; các hiện vật, gian trưng bày được kiểm tra, sắp xếp gọn gàng. Đội ngũ thuyết minh viên trang phục chỉnh tề, rà soát nội dung thuyết minh, chuẩn bị các nghi thức dâng hương trang trọng để phục vụ các đoàn khách. Không khí tất bật nhưng ấm áp trách nhiệm của những người làm công tác bảo tồn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách gần xa.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phụ trách Phòng Nghiệp vụ - Thuyết minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận cho biết, vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng năm, lượng khách đến tham quan, dâng hương tại khu di tích tăng mạnh. Dù công việc có phần vất vả hơn nhưng cán bộ, nhân viên của bảo tàng đều cảm thấy vui và tự hào khi ngày càng nhiều người tìm về nơi đây để tưởng nhớ Bác. Điều này không chỉ cho thấy sức lan tỏa của các giá trị lịch sử mà còn thể hiện tình cảm kính yêu, sự tri ân sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đầu năm đến ngày 19/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận ước đón khoảng 850 đoàn khách với hơn 55.200 lượt người đến tham quan. Trong đó có 237 lượt khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Anh, Hàn Quốc, Đức, Nga, Thụy Sĩ… Bên cạnh hoạt động tham quan, dâng hương, dịp này bảo tàng còn tổ chức triển lãm chuyên đề “Bên ta như có Bác” với 100 ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam tiếp bước theo chân Bác…