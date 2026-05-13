Triển lãm “Sen trong đá”: Tôn vinh vẻ đẹp kiên trung của các nữ tù chính trị tại Côn Đảo

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa sâu sắc ý chí quật cường của phụ nữ Việt Nam thông qua những tác phẩm nghệ thuật làm từ chất liệu lá sen.

Các đại biểu khai mạc Triển lãm "Sen trong đá". Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ khai mạc, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù chính trị Côn Đảo đã chia sẻ những ký ức xúc động về quãng thời gian bị giam cầm tại địa ngục trần gian. Những câu chuyện chân thực về giai đoạn lịch sử khắc nghiệt không chỉ tái hiện ý chí bất khuất của người chiến sĩ cách mạng, còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cựu tù chính trị chia sẻ những ký ức trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: "Những năm tháng lao tù khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn cháy bỏng niềm tin vào cách mạng. Chính lý tưởng đó là sức mạnh giúp những người phụ nữ Việt Nam giữ vững khí phách, không bao giờ bị khuất phục trước kẻ thù".

Triển lãm chia thành ba chủ đề chính, bao gồm: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Sắc sen trong đá và Tỏa mãi hương sen. Không gian trưng bày tập trung tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong đó có nhiều tên tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng quả cảm như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Trương Mỹ Hoa... Mỗi nhân vật đại diện cho một cuộc đời gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc.

Theo Ban tổ chức, các nghệ nhân Đồng Tháp cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60x70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực vươn lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo, đầy cảm xúc cho người xem.

Các bạn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tìm hiểu lịch sử các nữ tù chính trị Côn Đảo tại triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm “Sen trong đá” mở cửa phục vụ công chúng đến hết tháng 7/2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, số 2 đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.