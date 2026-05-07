Chiến thắng Điện Biên Phủ trên những trang Báo ảnh Việt Nam

07/05/2026

Trong bài phát biểu của Đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng nhân kỷ niệm Báo ảnh Việt Nam tròn 15 tuổi có đoạn khẳng định rằng: “Sau chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, hòa bình được lập lại, Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đã chỉ thị ra tờ Hình ảnh Việt Nam (tiền thân của Báo ảnh Việt Nam) để giới thiệu bằng hình ảnh với nhân dân thế giới sự nghiệp của nhân dân ta trong giai đoạn mới là: làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà”.

Số 1 của báo Hình ảnh Việt Nam ra đời chỉ đúng 5 ngày sau khi Hà Nội được giải phóng, ngày 15/10/1954, và phát hành đi khắp thế giới. Bìa 1 là hình ảnh anh chiến sĩ Vệ quốc đoàn khi vào tiếp quản Thủ đô tươi cười bế trên tay một cháu bé Hà Nội. Ở số báo đầu tiên này, Ban biên tập dành 11 trang báo về những hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự mở đầu cho số 2 - số báo đặc biệt về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Cả 54 trang báo là một cuốn phim sống động giới thiệu chi tiết từ những ngày đầu quân và dân ta mở đường kéo pháo, tải đạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm ra chiến trường cho đến khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Castries và toàn bộ chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ra đầu hàng.

Từ tháng 10/1945 đến năm 1975, lớp lớp người làm báo của Báo ảnh Việt Nam đã tỏa đi khắp chiến trường, các hậu phương, viết hàng nghìn bài, chụp hàng vạn bức ảnh để phản ảnh mục tiêu lớn nhất của dân tộc “làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà” giới thiệu đến bạn bè năm châu cuộc chiến tranh chính nghĩa vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Trong hồi ký “Một phần làm nên cuộc đời làm báo của tôi”, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Đỗ Phượng có kể câu chuyện ý nghĩa rằng: “ Trên một tờ báo của phương Tây đầu năm 70, một chị phụ nữ châu Mỹ trên bục diễn thuyết trong cuộc mít tinh đã chỉ vào những tấm ảnh đăng trên Báo ảnh Việt Nam vạch rõ tội ác đánh giết thường dân của đội quân xâm lược Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam”. Điều này chứng tỏ, Báo ảnh Việt Nam đã có sức lay động mạnh mẽ đến nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Mỗi khi mùa phượng đỏ, những người làm Báo ảnh Việt Nam lại nhớ về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lại khoác ba lô lên đường tìm về chiến trường xưa, tìm về cội nguồn của tờ báo. Trong hành trang 72 năm qua, Báo ảnh đã đăng tải hàng nghìn bài báo về mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ có nội dung, tri ân các anh hùng liệt sỹ, phản ánh sự hồi sinh mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân các dân tộc Điện Biên trên chiến trường xưa./.