Ninh Bình nỗ lực bảo tồn loài Voọc mông trắng

12/05/2026

Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận khu “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” là Di sản Thế giới. Việc phục hồi quần thể Voọc mông trắng tại khu vực Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc không chỉ để bảo vệ đa dạng sinh học quốc gia mà còn là điều kiện tiên quyết để định hình giá trị nổi bật toàn cầu, giúp không gian di sản này tự tin hướng tới mục tiêu được UNESCO vinh danh là Di sản Thế giới.