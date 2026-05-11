Đại học Y Hà Nội: Đưa y tế gần với người dân

11/05/2026

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khai trương Phòng khám Đa khoa– cơ sở Vĩnh Hưng ngày 7/5/2026, bắt đầu khám chữa bệnh từ ngày 8/5/2026. Phòng khám được triển khai theo mô hình hợp tác liên thông với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng, đưa đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về làm việc. Từ đây đã đưa y tế đến gần với người dân, hiện thực hóa định hướng “gần dân- đúng bệnh - trọn niềm tin”.

Sau nhiều ngày mong chờ, Lễ khai trương Phòng khám Đa khoa Bệnh viện ĐH Y Hà Nội– cơ sở Vĩnh Hưng ngày 7/5/2026, bắt đầu khám chữa bệnh từ ngày 8/5/2026. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hành trình từ sự thấu hiểu



Bắt đầu từ những chuyến đi thiên nguyện, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp về phường Vĩnh Hưng tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, mà từ đó những người thầy thuốc thấu hiểu việc di chuyển lên tuyến trên vẫn là trở ngại đối với nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh mạn tính và trẻ em.

Tại một phường đông dân ven đô Hà Nội như Vĩnh Hưng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng là rất lớn. Với sự nỗ lực cao nhất của một Bệnh viện tuyến trung ương với tầm nhìn chiến lược và được sự đồng lòng ủng hộ của chính quyền địa phương, một phòng khám đa khoa liên thông Trạm Y tế địa phương, mô hình đầu tiên tại Hà Nội đã được hoàn thành với quy mô hiện đại, đẳng cấp ngay trong lòng dân cư của phường Vĩnh Hưng.

Các lễ tân thân thiện, hoà nhã đón tiếp người dân đến khám bệnh trong ngày khai trương. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Quầy đón tiếp người dân đến khám chữa bệnh với thủ tục hành chính nhanh gọn tiện lợi. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống các phòng khám chức năng được hướng dẫn rõ ràng, dễ tìm kiếm. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

TS.BS Dương Huy Lương -Phó Cục trưởng- Cục Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, việc khai trương phòng khám đa khoa cơ sở Vĩnh Hưng của Bệnh Viện Đaaij học Y Hà Nội liên thông với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng là một chủ trương của “Ý Đảng, lòng dân” góp phần đưa y tế đến gần với người dân. Từ đây người dân được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và tiếp nối các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao của tuyến trung ương. Sự kết hợp nguồn nhân lực chất lượng cao của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành Bệnh viên Đaaij học Y góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với cộng đồng.



Với quy mô hiện đại, hoạt động 24/7, phòng khám cung cấp đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng như: Cấp cứu, Nội, Nhi, Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa - Gan mật, Nội tiết, Cơ xương khớp, Thần kinh, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm -Mặt, Ngoại -Nam học, Sản phụ khoa, Da liễu, Tâm thần, Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền… cùng các đơn vị nội soi, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng. Cơ sở được Bộ Y tế phê duyệt danh mục 1.103 kỹ thuật khám chữa bệnh, cho phép triển khai từ kỹ thuật cơ bản đến nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở. Hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT Scanner, X-quang kỹ thuật số, siêu âm 4D… kết hợp bệnh án điện tử và các giải pháp hỗ trợ từ xa giúp kết nối chuyên môn với tuyến trung ương, đảm bảo chẩn đoán và điều trị chính xác, liên tục.

Phòng khám đa khoa Bệnh viên ĐH Y- cơ sở Vĩnh Hưng liên thông với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng là một chủ trương của “Ý Đảng, lòng dân” góp phần đưa y tế đến gần với người dân. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

PGS.TS Đào Xuân Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khai trương Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đaaij học Y cơ sở Vĩnh Hưng, một địa chỉ tin cậy tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho người dân tại tuyến cơ sở. Đây không chỉ là phòng khám đa khoa thông thương mà còn là mô hình phối hợp bền vững mới giữa tuyến trung ương và địa phương. Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ nâng cao đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao kiến thức cho đội ngũ y tế phường, hỗ trợ tuyển dụng nhân lực đáp ứng điều kiện y tế để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất".



Người dân háo hức đến với cơ sở khám chữa bệnh mới



Bác sĩ Nguyễn Hồng Lụa (Giám đốc Trạm Y tế Phòng khám Đa khoa Vĩnh Hưng cho biết, người dân địa phương rất ủng hộ và háo hức đến với cơ sở khám chữa bệnh tại đây. Đó là nét mới và dấu ấn của một cơ sở y tế với hai điểm liên thông- Phòng khám địa phương- Phòng khám trung ương ngay trên địa bàn phường Vĩnh Hưng.

Xét nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hệ thống máy hiện đại của phòng xét nghiệm hoá sinh, huyết học. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trị liệu cho bệnh nhân tại phòng Y học cổ truyền. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Đại học Y phối hợp với Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng tổ chức chương trình khám bệnh thiện nguyện cho 150 người dân trên địa bàn, bao gồm lao động có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số (14–15 tuổi) thuộc Trường Hoa Sữa. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là cam kết của Bệnh viện trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, hướng tới chăm sóc sức khỏe công bằng và bền vững cho cộng đồng.



Em Sùng A Sáng (Dân tộc Mông, học sinh Trường Hoa Sữa) cho biết: "Em rất vui khi đến kiểm tra sức khoẻ tại đây. Phòng khám khang trang, sạch sẽ, bác sĩ y tế thân thiện hoà đồng, em không sợ khi đi bệnh viện…”

Khám điều trị tại Khoa Răng-Hàm-Mặt. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Việc đưa phòng khám vào hoạt động là một bước đi trong chiến lược phát triển dài hạn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhằm củng cố y tế cơ sở và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân ngay tại nơi sinh sống. Đây là một hệ thống y tế bền vững được xây dựng từ chính những điểm chăm sóc gần gũi nhất với cộng đồng.

Quầy thuốc tại tầng 1 với đa dạng các loại thuốc theo danh mục. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam





Đi khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ tại địa phương mình sinh sống với một niềm tin về chất lượng, khám bệnh tại tuyến cơ sở hưởng thụ dịch vụ mong đợi như tuyến trung ương là điều mà bà con nhân dân tại phường Vĩnh Hưng rất phấn khởi, mong chờ./.

Bài: Trần Vân - Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam