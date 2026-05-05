Ngày 4/5, Trung tâm Văn hóa Việt Nam đã chính thức khai trương Không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris (Foire de Paris) - một trong những sự kiện thương mại-văn hóa lâu đời và tiêu biểu nhất tại Pháp cũng như ở châu Âu. Sự kiện diễn ra đặc biệt sôi động, mở màn bằng màn múa lân rộn ràng, tiếp nối với các tiết mục trình diễn đàn bầu và đàn T'rưng, mang đến trải nghiệm âm nhạc truyền thống độc đáo cho khán giả. Trong tiếng trống rộn rã, đoàn múa lân lần lượt diễu hành quanh các gian hàng Việt Nam, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, sôi nổi và đậm chất lễ hội ngay giữa lòng hội chợ. Cắt băng khai trương Không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh sự kiện năm nay mang ý nghĩa lịch sử khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện quyết tâm chung trong việc đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới. Theo Đại sứ, đây không chỉ là không gian thương mại mà còn là minh chứng cụ thể cho quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước. Trên phương diện kinh tế và đầu tư, Việt Nam không chỉ là một thị trường xuất khẩu mà đang khẳng định vai trò là đối tác chiến lược của Pháp, với sự hiện diện ngày càng rõ nét của các sản phẩm "Made in Vietnam" có hàm lượng công nghệ, nông nghiệp bền vững và thủ công mỹ nghệ chất lượng cao. Trên phương diện văn hóa và đổi mới sáng tạo, Đại sứ nhấn mạnh văn hóa chính là "chất keo" gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước. Thông qua các hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, công chúng có cơ hội trải nghiệm một Việt Nam hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giàu bản sắc nhưng cũng năng động, sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững. Các đại biểu thăm gian hàng của Công ty ACEM – đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Chợ Việt–Pháp.

Đại sứ bày tỏ mong muốn mỗi khách tham quan khi đến với Không gian Việt Nam sẽ cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách của người Việt, đồng thời nắm bắt những cơ hội to lớn mà Việt Nam mang lại cho các nhà đầu tư và du khách Pháp. Việc đưa Việt Nam trở thành điểm dừng chân trong hành trình "Vòng quanh Thế giới" tại hội chợ cũng góp phần giúp công chúng Pháp khám phá một đất nước đang phát triển năng động và rộng mở.

Về phần mình, ông Steven Abajoli, Giám đốc Foire de Paris, cho biết Việt Nam luôn giữ vị trí đặc biệt tại hội chợ và là một trong những điểm đến được khách tham quan quan tâm.

Theo ông, trong suốt 12 ngày diễn ra sự kiện, khu gian hàng Việt Nam giống như một "cửa sổ khám phá Việt Nam" ngay tại Paris, mang đến cho công chúng trải nghiệm mang tính "nhập vai," khi có thể vừa tham quan, vừa cảm nhận không gian văn hóa, sản phẩm và đời sống Việt Nam.

Đại sứ Việt nam Trịnh Đức Hải cùng ông Steven Abajoli, Giám đốc Foire de Paris, và Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh khám phá gian hàng cà phê của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris.

Ông Abajoli cho rằng việc trưng bày các sản phẩm "Made in Vietnam" bên cạnh "Made in France" cũng tạo nên sự đối sánh thú vị, góp phần tôn vinh giá trị sản xuất địa phương và tay nghề thủ công của hai nước. Theo ông, chính những trải nghiệm trực tiếp này đã khơi gợi mong muốn tìm hiểu và du lịch Việt Nam trong lòng hàng trăm nghìn lượt khách tham dự mỗi năm, đồng thời phản ánh hiệu quả của sự hợp tác ngày càng sâu sắc giữa các đối tác Việt Nam và Ban tổ chức hội chợ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) Tăng Thanh Sơn cho biết việc tham gia Foire de Paris là hoạt động thường niên của Trung tâm nhằm giới thiệu không gian văn hóa Việt Nam tới công chúng quốc tế.

Theo ông, qua nhiều năm góp mặt tại hội chợ, Trung tâm luôn hướng tới quảng bá một cách toàn diện hình ảnh đất nước, từ văn hóa, du lịch đến các sản phẩm nông sản và đặc trưng vùng miền.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc biểu diễn đàn Tơ-rưng tại lễ khai trương Không gian Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Paris.

Theo Phó Giám đốc CCV, ngay từ buổi khai mạc, khu gian hàng Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế, với nhiều phản hồi tích cực về hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch. Đây được xem là tín hiệu rất khả quan, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời tạo động lực để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá trong thời gian tới.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Đỗ Quỳnh Phương, Giám đốc Công ty ACEM - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Chợ Việt-Pháp, cho biết doanh nghiệp đã tham gia Foire de Paris từ nhiều năm nay, với mục tiêu đưa các sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với thị trường Pháp. Theo bà, hội chợ là kênh quan trọng để Chợ Việt-Pháp tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng, từ đó nắm bắt nhu cầu thực tế và điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp. Khác với hình thức phân phối gián tiếp, sự hiện diện tại hội chợ giúp doanh nghiệp "lắng nghe" phản hồi của khách hàng ngay tại chỗ, thông qua trải nghiệm cụ thể đối với từng sản phẩm, qua đó định hướng cải tiến chất lượng và mẫu mã.

Bà Phương cho biết Việt Nam có nhiều sản phẩm đặc sắc, nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng trên thị trường quốc tế. Vì vậy, Chợ Việt-Pháp đặt mục tiêu tìm kiếm, giới thiệu và thử nghiệm các sản phẩm mới ngay tại hội chợ. Đáng chú ý, ngoài các mặt hàng nông sản tươi, doanh nghiệp đang tập trung phát triển nhóm sản phẩm chế biến sâu như nước ép, trái cây sấy, bột thực phẩm… nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng thị hiếu khách hàng, đồng thời góp phần hỗ trợ đầu ra ổn định cho nông sản Việt Nam.

Foire de Paris được tổ chức thường niên từ năm 1904 tại Trung tâm triển lãm Paris Expo Porte de Versailles. Với lịch sử hơn 1 thế kỷ, sự kiện này đã trở thành một "biểu tượng" của đời sống kinh tế-xã hội Pháp, nơi hội tụ không chỉ các doanh nghiệp mà còn cả xu hướng tiêu dùng, đổi mới công nghệ và giao lưu văn hóa quốc tế. Mỗi năm, hội chợ thu hút 400.000-500.000 lượt khách và hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ nhà ở, nội thất, xây dựng, thiết bị gia dụng đến ẩm thực, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm quốc tế./.